Desvíos de tráfico y líneas de Tussam afectadas por la aparición de un socavón en Los Pajaritos

La aparición de un socavón una calle de la barriada de Los Pajaritos, en Sevilla capital, ha obligado a activar desvíos de tráfico este viernes. Según ha informado la Policía Local, la incidencia se localiza en la calle Alondra, a la altura del número 37, donde se ha producido un hundimiento de la calzada que afecta a la circulación.

Hasta la zona se han desplazado ya los servicios operativos del Ayuntamiento de Sevilla, que trabajan en el lugar para asegurar el entorno y evaluar el alcance del daño. Mientras duren las labores, el tráfico permanece canalizado mediante cortes y desvíos puntuales en el entorno de la calle afectada.

La incidencia también ha tenido impacto en el transporte público: las líneas de Tussam que pasan por el tramo han sido desviadas. La Policía Local pide a los conductores y peatones que sigan las indicaciones de los agentes y agradece la colaboración ciudadana para evitar riesgos y facilitar la intervención.