Desvíos de tráfico y líneas de Tussam afectadas por la aparición de un socavón en Los Pajaritos
La Policía Local corta y regula la circulación en la calle Alondra mientras los servicios operativos del Ayuntamiento intervienen en la zona
A. R. C.
La aparición de un socavón una calle de la barriada de Los Pajaritos, en Sevilla capital, ha obligado a activar desvíos de tráfico este viernes. Según ha informado la Policía Local, la incidencia se localiza en la calle Alondra, a la altura del número 37, donde se ha producido un hundimiento de la calzada que afecta a la circulación.
Hasta la zona se han desplazado ya los servicios operativos del Ayuntamiento de Sevilla, que trabajan en el lugar para asegurar el entorno y evaluar el alcance del daño. Mientras duren las labores, el tráfico permanece canalizado mediante cortes y desvíos puntuales en el entorno de la calle afectada.
La incidencia también ha tenido impacto en el transporte público: las líneas de Tussam que pasan por el tramo han sido desviadas. La Policía Local pide a los conductores y peatones que sigan las indicaciones de los agentes y agradece la colaboración ciudadana para evitar riesgos y facilitar la intervención.
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos
- El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- Muere un trabajador en una obra de Emvisesa en el nuevo barrio de Palmas Altas en plena borrasca Kristin
- Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia