Las borrascas Joseph y Kristin retrasan un montaje de la portada y casetas de la Feria al límite para llegar al Pescaíto

Cuando el pasado 16 de enero se colocó el primer tubo de la portada de la Feria de Sevilla de 2026 hacía un sol radiante. Fue de los pocos momentos del mes de enero que han respetado las fuertes lluvias de la borrasca Ingrid al principio y de Joseph y Kristin esta semana, sumado a las intensas rachas de viento. El montaje de la portada de la Feria apenas lleva una quincena en marcha, las casetas un mes, pero Heliopol, que este año se estrena con la portada, está empezando a sufrir las consecuencias. El temporal impide trabajar al ritmo deseado, teniendo que parar cuando cae agua o hace demasiado viento, algo que ya provocó retrasos en años anteriores. Pero encima en esta ocasión esta compañía del grupo Rusvel cuenta con menos margen por haber empezado más tarde.

Según ha podido comprobar El Correo de Andalucía, en estos días se trabaja con intermitencias, cuando buenamente se puede. Este pasado miércoles algunos trabajadores aprovechaban que por la tarde habían parado las precipitaciones para darle un empujón al montaje, todavía en una fase muy inicial. El tiempo apremia, con el lunes 20 de abril como fecha límite, ya que es el día marcado en rojo en el calendario para que arranque la fiesta en el Real con la noche del Pescaíto y los fuegos artificiales. Fuentes de Heliopol transmiten que se sigue trabajando como se puede estos días y se confía en sacar todo adelante.

Montaje de la portada y las casetas de la Feria de Sevilla de 2026 durante las lluvias / Felipe Marín Alonso

El jefe de Infraestructuras Efímeras de Heliopol, Pablo Fernández, explicaba a preguntas de este periódico que contaban con "recursos suficientes preparados por si hay que doblar turnos o trabajar en festivos". "Llevamos ya cinco o seis años de experiencia y siempre ha existido esa fecha para otras obras, no solamente para la portada", tranquilizaba. Además, Heliopol se incorpora al montaje de la portada tras 57 años a cargo de Ferrovial con un sistema constructivo diferente, que promete más agilidad, similar al de las casetas y sin acopladores.

"Nos va a ayudar el sistema tubular estructural que vamos a aportar, que siendo el perfil exactamente el mismo que se ha montado a lo largo de estos 57 años anteriores que ha tenido la otra compañía, los elementos de unión entre uno y otro son mucho más ágiles y flexibles. Entonces, ahí vamos a ganar tiempo en el rendimiento del operario", describía sobre los trabajos de instalación. "Es un sistema constructivo más moderno, más ágil y evidentemente lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Sevilla es recortar los plazos tanto de construcción de la portada como de desmontaje de la portada", coincidía Manuel Alés, el delegado de Fiestas Mayores.

Como reconocieron operarios durante el montaje del año pasado, la meteorología suele ocasionar retrasos generalizados y dificultar el ritmo previsto porque hasta no poner los toldos no se puede trabajar debajo, en el interior de los módulos. De momento no se ha llegado a ese punto, porque aún se están colocando las estructuras, algo que tampoco se ha podido hacer estos días en condiciones de seguridad, pero en los próximos meses también será una dificultad añadida.

Acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Sevilla de 2026 / Rafa Aranda

Un montaje de la Feria a contrarreloj

En 2025, el primer tubo de la portada se puso el 9 de enero, y para la Feria de 2024 se colocó el 3 de diciembre. Este año, en cambio, ha llegado el 16 de enero. Además, la Feria arrancará con la tradicional noche del Pescaíto el lunes 20 de abril, hasta el domingo 26 de abril con el fin y los fuegos artificiales. Pero en 2025 fue del martes 6 al domingo 11 de mayo, es decir, unas semanas más tarde.

Con estas fechas más reducidas cuenta Heliopol para montar entera la Feria de Abril de 2026. Por eso comenzó el montaje de las casetas ya en diciembre, con las obras de instalación de las estructuras tubulares que servirán de base para el cubrimiento y ornamentación de los módulos.

Los detalles de la Feria de 2026

La Feria arrancará con la tradicional noche del Pescaíto el lunes 20 de abril. El Miércoles de Feria, que caerá el 22 de abril, será el único festivo oficial de la semana . Y el domingo 26 de abril será el fin de la Feria con el espectáculo de fuegos artificiales. Heliopol es la que se está encargando de montar la portada y las casetas con dos contratos independientes.

Con respecto a la portada, ha sido diseñada nuevamente por el arquitecto italiano Davide Gambini, tiene referencias al Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V, y tendrá un guiño a los cien años del nacimiento de la duquesa de Alba. Contará con 28.000 bombillas leds, unos 30.537 metros de tubo y 3.777 m² de panelado. Y en cuanto a dimensiones, tendrá 40 metros ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad. Todo esto dará forma a la estructura de la portada. En la edición de este año dispondrá de cinco entradas y se iluminará Flota de Indias por primera vez en la historia, además de un gran paraguas de bienvenida a la altura de la calle Costillares.

El número de casetas será el mismo que en años anteriores, aunque será la última vez que tenga esta configuración porque el Ayuntamiento trabaja en la ampliación con más de 200 casetas más para 2027. Así será una Feria de Sevilla de 2026 que ya comienza a levantarse bajo la lluvia.