Francisco Herrero recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de España

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha recibido este viernes la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España en un acto celebrado en el Hotel Alfonso XIII. La ceremonia ha reunido a destacadas autoridades y representantes del tejido empresarial sevillano.

Entre los asistentes han estado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, junto a empresarios y responsables de instituciones económicas.

Reconocimiento al compromiso empresarial

Durante su intervención, Bonet ha subrayado que esta Medalla de Oro supone “un reconocimiento al trabajo y compromiso de Francisco Herrero con las empresas y la sociedad”, así como a su aportación al sistema cameral español.

Bonet ha definido a Herrero como “un referente para las cámaras de comercio españolas y latinoamericanas” y ha destacado su liderazgo social en Sevilla y Andalucía, así como su capacidad para compatibilizar la empresa familiar Lamaignere con responsabilidades en entidades empresariales nacionales e internacionales.

Trayectoria ligada a Sevilla y Andalucía

El presidente de la Junta ha puesto en valor la trayectoria personal y profesional de Herrero y su contribución al desarrollo económico e industrial de Sevilla. Ha destacado su trabajo en favor de la internacionalización y del posicionamiento de la ciudad en los ámbitos comercial y logístico, así como su papel en el fortalecimiento de las relaciones empresariales con Iberoamérica.

Moreno ha señalado que este reconocimiento refleja también la importancia de las cámaras de comercio y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos económicos.

La Cámara de Sevilla desde 2006

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado la distinción como un reconocimiento a “una vida dedicada al servicio de las empresas y al fortalecimiento del tejido productivo de Sevilla y del conjunto de España”.

Sanz ha recordado que Francisco Herrero preside la Cámara de Comercio de Sevilla desde 2006, etapa en la que ha defendido con firmeza a la institución y a la red cameral, impulsando la proyección exterior de las empresas sevillanas y favoreciendo su crecimiento y capacidad exportadora.

Una trayectoria cameral consolidada

Herrero ingresó en el Pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla en 1977 y, desde su presidencia, ha defendido la cooperación y la lealtad institucional como pilares del sistema cameral. Ha desempeñado responsabilidades nacionales e internacionales como vicepresidente del antiguo Consejo Superior de Cámaras, de la Fundación Incyde y como presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, de la que es presidente de honor.

Durante su agradecimiento, Francisco Herrero ha asegurado que recibir la Medalla de Oro es “un honor que asumo con humildad”, al considerarlo el resultado de un trabajo compartido y sostenido en el tiempo, siempre orientado al servicio de las empresas y de la sociedad.

Visión de futuro para la Cámara

El presidente ha destacado que la Cámara de Comercio de Sevilla es hoy “una institución viva, útil y con visión de futuro”, tras un año especialmente intenso en el que se han reforzado alianzas estratégicas y promovido proyectos para mejorar la competitividad y la cohesión empresarial de la provincia.

Herrero ha puesto en valor iniciativas vinculadas a la innovación y la tecnología, el comercio minorista, la sostenibilidad, el emprendimiento y la formación, así como el impulso a la internacionalización, con especial atención a Iberoamérica y Estados Unidos, y el apoyo a infraestructuras clave y a la captación de eventos internacionales.