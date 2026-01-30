Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Funeral Huelva víctimas AdamuzReacciones familiares víctimas AdamuzAlertas viernesCrónica Betis-FeyenoordNotas Betis-FeyenoordNivel embalses SevillaNómina funcionariosArzobispo restauración Macarena
Charlotte de Witte llevará su techno más oscuro a Icónica Santalucía Sevilla Fest

La DJ y productora belga, referente mundial del techno dark, actuará el 20 de junio en la Plaza de España

Charlotte de Witte

Charlotte de Witte / Marie Wynanyts

El Correo

El Correo

La electrónica suma una de sus noches grandes en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Charlotte de Witte, una de las DJs y productoras más influyentes del techno actual, actuará el 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla, en lo que apunta a ser una de las citas más esperadas del festival.

Las entradas saldrán a la venta el martes 10 de febrero a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival.

Una artista que ha convertido el techno en fenómeno global

Con más de una década en primera línea, la belga ha construido una carrera basada en un sonido contundente, hipnótico y sin concesiones, capaz de funcionar tanto en clubes como en grandes escenarios. De Witte no solo pincha: produce, firma su propio material y ha levantado un universo creativo alrededor de una estética y una identidad sonora reconocibles al instante.

En los últimos años, su nombre se ha consolidado también por sus hitos en grandes festivales. Ha sido pionera en espacios tradicionalmente reservados a otros estilos y perfiles: desde cierres en escenarios principales hasta puestos de máxima visibilidad en algunas de las citas más mediáticas del circuito internacional.

Charlotte de Witte

Charlotte de Witte / Marie Wynanyts

Una discografía muy poco convencional

En noviembre de 2025, Charlotte de Witte dio un paso poco habitual en la escena techno con la publicación de su primer álbum de larga duración, un movimiento que refuerza su voluntad de estirar los márgenes del género. A su trayectoria se suman más de 25 EPs y un directo que se ha convertido en garantía de intensidad, pulso y narrativa de pista.

KNTXT: sello, eventos y plataforma creativa

Más allá de los escenarios, De Witte impulsa KNTXT, una plataforma que funciona como sello discográfico, marca de eventos y laboratorio creativo, desde donde apoya a nuevos talentos y alimenta el crecimiento de la escena electrónica internacional.

Una noche para marcar en el calendario

Su fecha en Icónica encaja en la línea del festival: grandes nombres, propuestas variadas y conciertos en un entorno único. El 20 de junio, la Plaza de España se prepara para una experiencia electrónica de alto voltaje, con una de las figuras clave del techno contemporáneo como protagonista.

Guerra abierta en Sevilla por la privatización de limpieza de colegios: "No cederemos al chantaje de los sindicatos"

Guerra abierta en Sevilla por la privatización de limpieza de colegios: "No cederemos al chantaje de los sindicatos"

Desvíos de tráfico y líneas de Tussam afectadas por la aparición de un socavón en Los Pajaritos

Desvíos de tráfico y líneas de Tussam afectadas por la aparición de un socavón en Los Pajaritos

Charlotte de Witte llevará su techno más oscuro a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Charlotte de Witte llevará su techno más oscuro a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Insólito suma a MËSTIZA y anuncia nuevas fechas del ciclo del Puerto de Sevilla

Insólito suma a MËSTIZA y anuncia nuevas fechas del ciclo del Puerto de Sevilla

El Guadalquivir baja a nivel naranja en Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto

El Guadalquivir baja a nivel naranja en Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto

¿Está Sevilla protegida ante la lluvia? Rancio nos enseña cómo se defiende la ciudad ante los temporales

Este hostelero de Sevilla da la clave para que siempre haya mesas libres en un bar: "Así no pierdes tiempo"

Este hostelero de Sevilla da la clave para que siempre haya mesas libres en un bar: "Así no pierdes tiempo"

Todo lo que debes saber de la Luna de Nieve 2026 en Sevilla: cuándo es y dónde puedes verla

Todo lo que debes saber de la Luna de Nieve 2026 en Sevilla: cuándo es y dónde puedes verla
