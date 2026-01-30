Charlotte de Witte llevará su techno más oscuro a Icónica Santalucía Sevilla Fest

La electrónica suma una de sus noches grandes en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Charlotte de Witte, una de las DJs y productoras más influyentes del techno actual, actuará el 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla, en lo que apunta a ser una de las citas más esperadas del festival.

Las entradas saldrán a la venta el martes 10 de febrero a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival.

Una artista que ha convertido el techno en fenómeno global

Con más de una década en primera línea, la belga ha construido una carrera basada en un sonido contundente, hipnótico y sin concesiones, capaz de funcionar tanto en clubes como en grandes escenarios. De Witte no solo pincha: produce, firma su propio material y ha levantado un universo creativo alrededor de una estética y una identidad sonora reconocibles al instante.

En los últimos años, su nombre se ha consolidado también por sus hitos en grandes festivales. Ha sido pionera en espacios tradicionalmente reservados a otros estilos y perfiles: desde cierres en escenarios principales hasta puestos de máxima visibilidad en algunas de las citas más mediáticas del circuito internacional.

Charlotte de Witte / Marie Wynanyts

Una discografía muy poco convencional

En noviembre de 2025, Charlotte de Witte dio un paso poco habitual en la escena techno con la publicación de su primer álbum de larga duración, un movimiento que refuerza su voluntad de estirar los márgenes del género. A su trayectoria se suman más de 25 EPs y un directo que se ha convertido en garantía de intensidad, pulso y narrativa de pista.

KNTXT: sello, eventos y plataforma creativa

Más allá de los escenarios, De Witte impulsa KNTXT, una plataforma que funciona como sello discográfico, marca de eventos y laboratorio creativo, desde donde apoya a nuevos talentos y alimenta el crecimiento de la escena electrónica internacional.

Una noche para marcar en el calendario

Su fecha en Icónica encaja en la línea del festival: grandes nombres, propuestas variadas y conciertos en un entorno único. El 20 de junio, la Plaza de España se prepara para una experiencia electrónica de alto voltaje, con una de las figuras clave del techno contemporáneo como protagonista.