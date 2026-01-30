LUNA
Todo lo que debes saber de la Luna de Nieve 2026 en Sevilla: cuándo es y dónde puedes verla
Durante toda la noche, el satélite destacará por su brillo al iluminarlo el sol de frente y no interponerse la Tierra en su órbita
Uno de los eventos astronómicos más esperados de principios de año llega un año más a Sevilla y a toda la geografía nacional: la Luna de Nieve, también conocida como Luna de Hielo o Luna de Hambre, que se podrá ver el domingo 1 de febrero.
A pesar de que no se trata de una superluna ni de ningún tipo de fenómeno especial desde el punto de vista científico, esta luna llena que será la primera de febrero y la segunda de todo el año es uno de los eventos más admirados por la ciudadanía por la luminosidad y brillo con los que se puede ver el satélite, que se podrá ver con total nitidez sin necesidad de utilizar ningún instrumento ni telescopio.
Cuándo se podrá ver la Luna de Nieve en Sevilla
Así, el satélite se podrá ver con total nitidez, sin necesidad de telescopios o prismáticos. Esto se debe a que el sol iluminará de frente a la luna sin que la Tierra se interponga en su órbita, lo que permitirá verla en toda su plenitud.
Un fenómeno que llegará a su máximo esplendor a las 23.09 horas, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, ese no será el único momento en el que se podrá contemplar esta Luna de Nieve, sino que se podrá disfrutar desde el mismo momento en el que comience el anochecer en la tarde del domingo hasta que el sol vuelva a aparecer en la madrugada del lunes 2 de febrero.
Por qué se llama así esta luna llena
La elección de su nombre, 'Luna de Nieve' o 'Luna de Hielo', se remonta a las tribus de nativos americanos asentadas en el noreste de Estados Unidos, que decidieron llamar de esta forma a esta luna nueva por las fuertes nevadas que caían en esta época en las regiones del hemisferio norte.
En esta zona, se registraban bajas temperaturas y fuertes nevadas, así como condiciones frías y despejadas en el cielo que permitían una observación clara del satélite.
Esta luna llena también se conocía como 'Luna de Hambre' debido a las dificultades que tenían las tribus para salir a cazar o recolectar debido a las intensas nevadas y el mal tiempo de la temporada.
Esta luna llena se podrá contemplar sin instrumentos especializados
Para ver esta luna llena en las mejores condiciones, no es necesario disponer de ningún instrumento especializado, sino únicamente trasladarse a un punto elevado de Sevilla que esté lo más despejado posible para poder disfrutar del espectáculo.
Además, es preferible acudir a lugares abiertos y que no cuenten con contaminación lumínica, como podrían ser azoteas de edificios, miradores o parques y áreas naturales, como el parque de María Luisa, el Infanta Elena, el parque Amate, el de Miraflores, el San Jerónimo, del Alamillo y el de los Príncipes.
Sevilla también cuenta con distintos municipios considerados Destino Turístico Starlight por ser perfectos para observar el firmamento al tener el cielo más limpio, estrellado y sin contaminación lumínica. Entre estos lugares se encuentran Alanís de la Sierra, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Almadén de la Plata, Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, La Puebla de los Infantes, Constantina y El Real de la Jara.
