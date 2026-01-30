El Guadalquivir baja a nivel naranja en Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto

El río Guadalquivir ha rebajado este viernes el nivel de aviso a naranja a su paso por Lora del Río (Sevilla), aunque la situación sigue bajo vigilancia por un caudal todavía muy alto. El Ayuntamiento mantiene activado el plan de emergencia local como medida preventiva ante el riesgo de riadas.

Según los datos disponibles, el río se sitúa en 31,61 metros sobre el nivel del mar, lo que confirma un descenso respecto al jueves, cuando superaba los 34 metros. También baja el caudal, aunque continúa por encima del umbral de preocupación: este viernes marca 1.338,72 metros cúbicos por segundo, frente a los 1.522 m³/s registrados en las últimas 24 horas.

Pese a la mejora, el municipio no baja la guardia. El consistorio advierte de que el nivel podría repuntar por las escorrentías procedentes de la cabecera, un factor que mantiene la alerta ante un posible escenario similar al de marzo de 2025, cuando el Guadalquivir llegó a alcanzar los 2.580 m³/s y el agua acabó entrando en algunas viviendas.

La mayor preocupación sigue centrada en la urbanización Al Andalus, ubicada en una de las zonas más bajas de Lora del Río. El jueves, cuando el río alcanzó el nivel rojo, el alcalde, Antonio Enamorado, ya advertía de la incertidumbre ante la evolución del caudal y subrayaba que los servicios municipales realizaban un seguimiento permanente para anticiparse a cualquier empeoramiento.

Además de la vigilancia sobre el Guadalquivir, se mantiene la atención en otros puntos de la provincia. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, señaló que el río Genil-Judio, en el término municipal de Écija, continuaba en nivel rojo, aunque fuera del casco urbano. También confirmó que todos los pantanos de la provincia siguen desembalsando dentro de un proceso regulado.

Qué significa cada nivel de aviso

Los avisos hidrológicos se dividen en tres categorías. El nivel amarillo implica seguimiento por riesgo moderado; el naranja recomienda activar medidas de protección porque el caudal alcanza valores inusuales; y el rojo alerta de una situación muy peligrosa, con riesgo de inundaciones y posibles afecciones a infraestructuras y vías de comunicación.