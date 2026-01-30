Este hostelero de Sevilla da la clave para que siempre haya mesas libres en un bar: "Así no pierdes tiempo"

Finalizas tu comida y procedes a pedirle al camarero que te traiga la cuenta. Antes, en la mayoría de establecimientos, siempre se repetía el mismo proceso: el camarero venía, te entregaba el ticket y tú le pagabas. Sin embargo, cada vez es más común que te pidan que vayas a la caja para abonar la consumición. Un cambio que no es casual y que se prioriza aún más en los pequeños locales por un curioso motivo.

"Este es un truquito para rotar las mesas cuando tienes poca capacidad o tienes un local un poquito más reducido de la cuenta", ha asegurado a través de sus redes sociales el creador de contenido y hostelero 'Jairosanbor' sobre esta actuación que no es casual, sino que busca optimizar el espacio lo máximo posible.

El cambio en los bares: pagar en la barra en lugar de en la mesa

De ese modo, esta medida busca que el cliente se levante lo antes posible de la mesa para que quede libre para un nuevo comensal, lo que elimina las esperas y los tiempos vacíos en los que no se sirven consumiciones entre un usuario y otro.

"Con esto consigues que el cliente se levante sin ningún tipo de problema y te deje la mesa libre para que, automáticamente, se siente otro cliente", ha recalcado el profesional.

El “truco” del hostelero para aumentar la rotación de mesas

Una actuación que parece simple y apenas perceptible para los usuarios, pero que permite a los hosteleros no "perder tiempo" y evitar las mesas vacías entre comandas.

"Si lo tuvieses aquí esperando a que tú le trajeses la cuenta, le cobres, se vaya y venga otro, al final pierdes más tiempo. Es un pequeño truquito para la rotación de mesas", ha recalcado el profesional.

La importancia del personal en barra para aplicar esta medida

Sin embargo, esta iniciativa es útil en los casos en los que hay un solo consumidor en la mesa o todos los participantes se levantan para pagar en la barra. Si, por el contrario, el resto de acompañantes se quedan en la mesa esperando a que se pague la comanda, la pérdida de tiempo es la misma.

Además, para llevar a cabo esta medida será necesario contar con personal suficiente en la barra para hacer frente a la mayor demanda de trabajo por los cobros de los clientes.