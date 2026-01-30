Insólito suma a MËSTIZA y anuncia nuevas fechas del ciclo del Puerto de Sevilla

Insólito anuncia nuevas fechas para el ciclo del Puerto de Sevilla, una de las propuestas más singulares de su programación, y confirma la incorporación de MËSTIZA, que se suma a Gordo en dos citas muy especiales que tendrán lugar los días 14 y 21 de marzo, a partir de las 17.00 horas, en el Muelle de Tablada.

Ambos eventos marcarán el inicio de la programación cultural vinculada al centenario del Puerto de Sevilla y del Muelle de Tablada, un enclave clave para entender la transformación urbana e industrial de la ciudad y el único puerto marítimo de interior de España.

Impulsado por Green Cow Music, Insólito plantea una experiencia musical diseñada específicamente para este espacio, en diálogo con su historia, su arquitectura y su relación con Sevilla. El festival se integra así en los actos conmemorativos del centenario de la Corta de Tablada, sus naves y tinglados, el muelle y el Puente de Alfonso XIII, símbolos de la modernidad que redefinió la ciudad a comienzos del siglo XX.

En este contexto se incorpora MËSTIZA, uno de los proyectos más destacados de la electrónica española actual. Formado en 2021 por Pitty y Belah, el dúo ha desarrollado un lenguaje propio a partir del cruce entre música electrónica y folclore español, presente tanto en su sonido como en su estética y narrativa visual.

MËSTIZA llega a Sevilla en un momento clave de su trayectoria, tras el éxito de su álbum debut Quëreles y mientras prepara la presentación de su segundo trabajo de estudio, Spanish Chica. En el Puerto de Sevilla presentarán SACRO Sevilla, una performance que combina electrónica, flamenco y elementos rituales, concebida como una experiencia sensorial que encaja de forma natural con el carácter simbólico del enclave.

El ciclo contará también con Gordo, DJ y productor discográfico referente del tech-house internacional. Tras una etapa de gran proyección global bajo el nombre de Carnage, el artista inició una nueva fase creativa con un sonido más personal, en el que difumina las fronteras entre la electrónica y la cultura latina. Su carrera lo ha llevado a escenarios de referencia como Coachella o Tomorrowland, además de colaborar como productor con artistas de primer nivel como Drake, con quien firmó varios temas del álbum Honestly, Nevermind.

En los últimos años, Gordo ha reforzado esta identidad con proyectos propios como Diamante o No hay verano sin Gordo. En su actuación en el Puerto de Sevilla estará acompañado por otros DJs como Gala y Nelson Fernández.

Las dos citas se celebrarán en horario de tarde, desde las 17.00 horas, con acceso por la Avenida de las Razas, y abrirán oficialmente la programación cultural del centenario del Puerto de Sevilla, conectando música electrónica contemporánea y patrimonio industrial en un espacio clave de la historia reciente de la ciudad.

Programación confirmada de Insólito

Insólito, que comenzó el pasado mes de septiembre, traerá próximamente a Sevilla a Andrea Vanzo (16 de febrero, Auditorio Cartuja); Nacho Vegas (19 de febrero, Sala Custom); El Kanka (6 de marzo, Cartuja Center CITE); MËSTIZA (14 de marzo, Puerto de Sevilla); Gordo (21 de marzo, Puerto de Sevilla); Suede (21 de marzo, Cartuja Center CITE); Leire Martínez (18 de abril, Pandora Sevilla); Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (30 de abril, Cartuja Center CITE); Andrés Suárez (9 de mayo, Sala Custom) y María Peláe (30 de mayo, Cartuja Center CITE).

Las entradas para todos los espectáculos confirmados están ya disponibles en la web oficial de Insólito.