Guerra abierta en Sevilla por la privatización de limpieza de colegios: "No cederemos al chantaje de los sindicatos"

El Pleno de aprobación de los presupuestos de este jueves estuvo marcado por las protestas sindicales en mitad de la sesión. Un día después de que los trabajadores de limpieza de colegios mostraran su rechazo a la privatización del servicio, José Luis Sanz ha ratificado su intención de seguir adelante y ha lanzado una advertencia a los sindicatos: "Este equipo de Gobierno va a intentar solucionar el problema, y desde luego no va a ceder al chantaje de nadie".

"Hemos venido a solucionar muchas cosas en Sevilla, no a dejarlas igual", ha afirmado Sanz este viernes tras la Junta de Gobierno local. "Y una de ellas es la falta de limpieza en los colegios, que no es un problema de estos dos últimos años: ya en 2010 se le quejaban a Monteseirín por este motivo. Por eso estamos intentando reorganizar el servicio en los 108 colegios públicos de la ciudad y a reforzar la limpieza en el resto de edificios municipales".

"No entendemos la reacción virulenta de los sindicatos, que están condicionados por un PSOE obsesionado en paralizar Sevilla", ha declarado el edil popular ante los medios. "Le pido a los sindicatos sentido común, responsabilidad y que se dejen de amenazas con primaveras calientes. Y también que no entren en batallas políticas, que no caigan en la trampa de la manipulación socialista. Se deben dedicar a defender el empleo público".