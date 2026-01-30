Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda

La gran transformación de Sevilla Este ya tiene los fondos europeos necesarios para la ejecución del denominado Plan de Actuación Integrado de Sevilla PAI, Sevilla Nuevo Este. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba este viernes en su Junta de Gobierno Local un acuerdo que supone la aceptación y recepción de una subvención de 12 millones de euros. El objetivo del Gobierno de José Luis Sanz es que todo pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura, antes de 2027. La base del proyecto es un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Estos 12 millones distan de los más de 20 millones que se contemplaron inicialmente para el proyecto que se presentó, de los cuales unos 17 corresponderían a la subvención. Finalmente, se han obtenido esos 12, aunque se llegará hasta los 14 millones porque otros dos los pondrá el Ayuntamiento.

Fuentes municipales reconocen a este periódico que al recibir una cantidad menor el proyecto variará en algunos detalles para readaptarlo al presupuesto concedido, algo que todavía se está definiendo. Además, el Ayuntamiento abre la puerta a que en una fase posterior se pueda seguir reajustando el proyecto y ampliándolo en los próximos años con mayor inversión, incrementando la senda financiera.

El proyecto 'Sevilla Nuevo Este' se articula en torno a dos grandes ejes estratégicos. Uno de ellos se refiere a la creación de un corredor verde, y el otro a la dotación de nuevas infraestructuras, para transformar al distrito desde el punto de vista medioambiental, social y económico como el centro del emprendimiento o el nuevo pabellón deportivo. Lo más avanzado es la ejecución de una red de carriles bicis, ya que era un requisito para la obtención de los fondos que hubiera alguna actuación en marcha.

'Corredor Verde Sevilla Este'

El gran proyecto de este plan es el corredor verde Sevilla Este, una iniciativa que cuenta con una inversión de 8,2 millones de euros para impulsar la conexión entre los barrios mediante la creación de un gran bulevar verde en el eje Carlinga-Primo Nebiolo. Este corredor incluirá el fortalecimiento de la biodiversidad de los parques Infanta Elena y Torreblanca, incorporando sistemas de riego con energía solar y la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión del agua pluvial. Además, se crearán 8,2 kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, facilitando la movilidad sostenible y la conexión entre los distintos barrios del distrito.

Mapa aéreo del futuro corredor verde de Sevilla Este con Torreblanca / Gerencia de Urbanismo

'Ciudad viva: espacios para convivir y crecer'

El segundo gran eje de actuación es 'Ciudad viva: Espacios para convivir y crecer,' un plan que contará con una inversión de 11,7 millones de euros y que permitirá la regeneración de espacios públicos dotándolos de nuevas infraestructuras, zonas de juegos inclusivos y mejoras en accesibilidad.

Se intervendrá en espacios como Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje o la Plaza Olimpia. También se llevará a cabo un ambicioso proyecto de mejora de la movilidad en entornos escolares, eliminando barreras arquitectónicas y aumentando la seguridad de los peatones.

Uno de los proyectos más destacados dentro de este plan será la creación de un Centro de Emprendimiento en las naves de la antigua Algodonera en Alcosa, un espacio destinado a la formación y el apoyo a emprendedores locales. La dinamización económica del distrito también se verá reforzada con la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en referencia para la ciudad.

Asimismo, se llevará a cabo la modernización de infraestructuras deportivas y comerciales, con la renovación del césped en campos de fútbol municipales y un plan de apoyo al relevo generacional en el comercio local.

También habrá 31.850 m² de conexión ciclista, para lo cual se pretende la mejora y ampliación de carriles bici en la Av. de Séneca, C/ Miguel Ríos Sarmiento, y Av. de las Ciencias y Parque Alcosa, facilitando el tránsito ciclista interbarrial.