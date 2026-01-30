¿Está Sevilla protegida ante la lluvia? Rancio nos enseña cómo se defiende la ciudad ante los temporales

Las últimas lluvias, sobre todo la borrasca Kristin, que castigó especialmente a Sevilla y a Andalucía en general, nos hace pensar si la ciudad está protegida ante la lluvia. Es cierto que Sevilla tiene un pasado no muy lejano en el que han sido protagonistas varias inundaciones. Pese a ello, Julio Muñoz, Rancio Sevillano, nos tranquiliza y nos insiste en que no nos preocupemos.

Debido al paso del río Guadalquivir por la ciudad, se han ido edificando estructuras, más y menos modernas, para evitar las inundaciones en caso de crecidas. La más conocida y que se utilizó recientemente, es el sistema de compuertas del Charco de la Pava, sin embargo, hay otras mucho más antiguas que ya protegían desde antaño la ciudad.

Además de eso, Rancio nos da una serie de recomendaciones para sobrellevar los días de lluvia y algún otro dato histórico en esta turrita pasada por agua. ¿Conocías estos mecanismos?