Sevilla recuerda a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz 28 años después de su asesinato a manos de ETA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este viernes en el acto conmemorativo del 28 aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz a manos de la banda terrorista ETA. En su intervención, Sanz ha destacado la importancia de no olvidar a las víctimas de ETA y de seguir recordando su sacrificio por la democracia y la libertad.

Un acto de memoria en Sevilla

“Otro año más nos reunimos en la calle Don Remondo porque no hemos olvidado, porque el olvido, que es lo que ellos buscaban, hubiera sido el mayor desprecio no solo para Alberto y Ascen, sino también a todas las víctimas de la banda terrorista ETA”, expresó el alcalde, haciendo hincapié en el valor del recuerdo como acto de justicia y de respeto a las víctimas.

Sanz recordó que el asesinato de Alberto y Ascensión no fue solo un ataque a estas dos personas, sino un intento de la banda terrorista de humillar a Sevilla y de amenazar el sistema democrático del Estado de Derecho. "No lo hemos olvidado y después de 28 años seguimos aquí para recordar que Alberto y Ascen, y el conjunto de víctimas de ETA, murieron por defender nuestra Constitución, nuestra democracia, pero sobre todo nuestra libertad", afirmó.

La memoria como acto de fortaleza

El alcalde también tuvo palabras de reconocimiento para la Fundación Alberto Jiménez Becerril, presidida por el hijo de los homenajeados, por su labor en favor de la memoria y la justicia. "El trabajo de la fundación es ejemplo de fortaleza y entereza", indicó, destacando cómo la familia de los asesinados ha mantenido viva la memoria de sus seres queridos.

Misa funeral y palabras de apoyo

Antes del acto de homenaje, el alcalde participó en la misa funeral en memoria de los asesinados, celebrada en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, a la que también asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante la homilía, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, subrayó que "esta memoria no es un mero ejercicio de recuerdo humano", sino que, para los creyentes, se convierte en una oración. El arzobispo mandó un mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas: "No estáis solos".