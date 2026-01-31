Arrancan nuevos cortes totales y parciales en la SE-20: estos serán los tramos afectados durante las obras

La SE-20 (también conocida como Ronda Norte o Ronda Supernorte) vuelve a tener afecciones al tráfico en pleno escenario de deterioro del firme y con la rehabilitación a las puertas de arrancar. El Ayuntamiento ha programado un corte total en ambos sentidos para este sábado 31 de enero, que lleva operativo desde las 8.30 y durará hasta las 18.00 horas, en el tramo comprendido entre el enlace con la A-4 y la Glorieta RTVE.

El motivo es realizar labores de señalización horizontal provisional y balizamiento. Durante ese periodo, la alternativa prevista para canalizar el tráfico es la Ronda Urbana Norte (RUN), que se usará como itinerario de desvío. Estos cortes llegan después de que la borrasca Kristin haya obligado durante la semana a cortar de forma total esta carretera y posteriormente de forma parcial: corte total entre Estadio de la Cartuja y acceso a San Jerónimo y desvíos en el resto.

Cortes parciales por carriles en la SE-20

El cierre afectará al tramo entre dos puntos clave: Enlace con la A-4 (conexión con Madrid/Córdoba) y Glorieta RTVE. El corte se aplicará en ambos sentidos y durante casi diez horas, de 8.30 a 18:00.

A partir del inicio de la obra, la SE-20 no quedará completamente liberada, sino que pasará a un esquema de cortes parciales del carril derecho en cada sentido, en distintos tramos.

En sentido Aeropuerto, el corte parcial afectará al carril derecho en el tramo EDAR San Jerónimo – Enlace A-4. Las rotondas de las intersecciones intermedias no se verán afectadas, según la información facilitada.

Y en sentido Estadio de la Cartuja, el corte parcial será igualmente del carril derecho, en el tramo Carretera de Miraflores – Rotonda RTVE. Y, de nuevo, las rotondas intermedias seguirán operativas.

La SE-20, la carretera más castigada de Sevilla

Estos nuevos cortes llegan con una SE-20 castigada por su mal estado generalizado: baches, fisuras, socavones y problemas de drenaje a lo largo de 10,3 kilómetros, en ambos sentidos. Esta situación se arrastra durante décadas, a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre tras una segunda licitación que retrasó la intervención.

Cortes en la SE-20 para realizar obras de mejora en el firme / Emergencias Sevilla

Recientemente, un nuevo tren de borrascas (Ingrid, Joseph, Kristin) ha provocado nuevos cortes en esta vía urbana fundamental por su papel de conexión con la A-4, la Isla de la Cartuja y otros accesos relevantes de Sevilla.

Según el alcalde, José Luis Sanz, la obra de reurbanización y ajardinamiento, que está adjudicada por más de 6 millones, arrancará cuando mejoren las condiciones meteorológicas: "No se puede reurbanizar ni asfaltar con estas temperaturas ni con tanto agua", explicaba, porque el agua destroza el asfalto. Mientras tanto, se venía haciendo parcheo diario, aunque "desgraciadamente se sigue deteriorando". El primer edil popular aseguraba que probablemente los trabajos se ejecutarán esta semana próxima si acaba de llover.

¿Qué incluye la actuación prevista en la SE-20?

Los trabajos planificados para la SE-20 incluyen una serie de medidas:

Reasfaltado completo del firme .

. Mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua.

para evitar acumulaciones de agua. Refuerzo de arcenes y medianas .

. Iluminación moderna para aumentar la seguridad vial.

La propia Gerencia de Urbanismo ha reconocido que la SE-20 tiene un firme con fisuras, cuarteamiento, roderas y deterioros que llegan a afectar a capas intermedias del pavimento, con deslizamientos en varios puntos.

Por qué estos cortes importan: a quién afecta más

Los que padecen principalmente estos cortes son los que se mueven entre los barrios del norte, desde allí hacia puntos de ocio o trabajo, y también el tráfico comercial (camionetas y furgonetas) que circula entre la A-4 y la zona norte. A eso se suma el flujo habitual entre aeropuerto y La Cartuja, desde turistas hasta trabajadores.

Con este nuevo escenario de corte total desde este sábado y cortes parciales posteriores, el Ayuntamiento traslada a los conductores entre líneas que planifiquen el trayecto que solían hacer por la SE-20, que asuman desvíos por la RUN durante el cierre completo, y que cuenten con la reducción de capacidad por los cortes del carril derecho en los tramos señalados.