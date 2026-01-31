La Avenida de la Constitución ya luce los primeros adoquines: una transformación que acabará para Semana Santa

El adoquinado ya ha llegado al eje central de la Avenida de la Constitución y, según el Ayuntamiento de Sevilla, "avanza a buen ritmo". Esta importante vía del Casco Antiguo ya muestra el primer avance tangible de las obras: han comenzado a colocarse los adoquines que sustituirán al pavimento actual. Esta intervención busca unificar el suelo, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad para peatones y usuarios en una de las arterias más transitadas del centro histórico.

Las lluvias no están beneficiando que se puedan realizar los trabajos con la intensidad deseada, pero ya se pueden observar novedades importantes en los trabajos. Además, con una fecha límite clara: llegar a Semana Santa. Al tener un plazo de ejecución de dos meses, habiendo empezado en enero, se espera que esté todo acabado para el paso de las hermandades, siendo precisamente una zona esencial para ello.

Obras de repavimentación en la avenida de la Constitución de Sevilla / Rafa Aranda

Primeros adoquines instalados

Los trabajos han arrancado con la renovación del pavimento entrevías en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y Plaza Nueva. El diseño contempla adoquines de granito gris, dispuestos en grandes cuadros y enmarcados con doble encintado de granito rosa Monforte, una solución que respeta el entorno monumental y replica lo realizado en áreas próximas como la plaza Virgen de los Reyes.

De hecho, el pasado mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, como experiencia previa para comprobar su comportamiento antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

Mientras avanzan las obras, la parada del Metrocentro de Plaza Nueva permanece anulada. La última parada operativa se sitúa en el Archivo de Indias, una medida que se mantendrá durante la ejecución de esta fase.

Deterioro del pavimento de la Avenida de la Constitución

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó que el cambio responde al deterioro acumulado del pavimento anterior, con hundimientos y fracturas que habían generado riesgos para los peatones. "Las losetas instaladas en su día no han tenido el resultado esperado y requerían una solución definitiva", afirmó.

El adoquín elegido es "un material más adecuado, de mayor calidad y durabilidad, cuya resistencia ya ha sido probada con anterioridad en este mismo entorno".

En campañas anteriores fue necesario realizar arreglos de emergencia sobre losas levantadas mediante asfalto, una solución provisional por motivos de seguridad. La instalación de adoquines supone ahora la respuesta definitiva para el pavimento de la avenida.

La actuación se integra en la estrategia municipal de transformación del centro histórico, tras las obras ya culminadas en Zaragoza y Cuesta del Rosario, y las que siguen en marcha en Méndez Núñez. En todos los casos, la apuesta está pasando por plataforma única, adoquín tradicional y mejor accesibilidad para reforzar la imagen urbana del corazón de Sevilla.

Otras obras con la Semana Santa como plazo

Las principales obras que deben acabar justo a tiempo para la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril de 2026) son las de la Avenida de la Constitución, el eje Puerta Osario-Duque, Méndez Núñez y Santa Ángela de la Cruz. Y la de Plaza Nueva sí se alargará más allá, hasta 2027. Ninguna de ellas, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, afectarán al discurrir de las cofradías. El Gobierno de José Luis Sanz solo contempla una afección: la obra de Pagés del Corro obligará a variar el recorrido de la Esperanza de Triana.

Todos tienen en común que los plazos deben ajustarse al paso de las hermandades, de manera que tienen que acabar antes, afrontar una zona con poca afección o detenerse en esa semana. Como han empezado en los últimos meses, se enfrentan a un cronograma reducido que debe cumplirse con exactitud al estar condicionado a no haya retrasos ni imprevistos.