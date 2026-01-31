Boda en Sevilla: mariposas de papel y emoción en el ‘sí quiero’ de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce

La primera boda del año en Sevilla ya es una realidad. Este sábado, la parroquia que da nombre al barrio de Santa Cruz ha sido testigo del enlace entre María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce, que se han dado el 'sí, quiero' rodeados de amigos y familiares.

Pasada la una de la tarde, las campanas del templo sevillano repicaban mientras la pareja salía ya como matrimonio. A las puertas les esperaban una lluvia simbólica de mariposas blancas de papel y el aplauso emocionado de los asistentes.

Invitados con nombres conocidos

Entre los invitados, destacó la presencia de rostros conocidos del mundo del diseño, el periodismo y el toreo. Asistieron el diseñador Toni Benítez, el periodista Alberto García Reyes y el matrimonio formado por Francisco Rivera y Lourdes Montes. También estuvo presente Cayetana Rivera Martínez de Irujo, hija del torero.

El ambiente fue de alegría contenida, elegancia y discreción, en un entorno cargado de simbolismo para la ciudad de Sevilla.

El secreto mejor guardado: el vestido

Uno de los detalles más esperados era el vestido de la novia. El diseñador Manolo Giraldo fue el responsable de crear un traje clásico y sofisticado, ajustado a la figura de María Eugenia, con escote barco, manga larga y una impresionante cola.

Completando el look nupcial, lució un velo largo sujeto por una tiara de pedrería y un moño bajo que aportaba sobriedad. A la salida del templo, el diseño se dejaba ver con más detalle, revelando un sutil brocado en la tela, cuidadosamente escogido.

El conjunto resultó perfecto para las bajas temperaturas de estos días, y sumó un toque regio a una ceremonia íntima pero muy cuidada.