Ni columpios clásicos ni áreas pequeñas: así será el nuevo parque infantil de Sevilla Este
El nuevo espacio, ubicado en la calle Fernanda Calado Rosales, contará con más de 1.000 m², accesibilidad universal y una inversión superior a 500.000 euros
El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras de un nuevo parque infantil singular en Sevilla Este, un proyecto que transformará la zona de la calle Fernanda Calado Rosales en un espacio de juego innovador, inclusivo y educativo, concebido como referente para la infancia en la ciudad.
La actuación cuenta con una inversión de 518.233 euros y se ejecuta a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, dentro del programa municipal de grandes áreas infantiles singulares.
Un parque infantil temático
El diseño del nuevo parque estará inspirado en el mundo de la aviación, una tematización única en Sevilla. El espacio se organizará en dos zonas de juego adaptadas a distintas edades y capacidades, con una superficie total superior a los mil metros cuadrados.
Entre los elementos previstos destacan un gran avión accesible, una torre de control, áreas que recrean espacios aeroportuarios y distintos juegos simbólicos pensados para estimular la imaginación, el aprendizaje y la interacción social entre los menores.
Juego inclusivo y accesible
Desde el punto de vista técnico, el parque ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal y seguridad. Incluirá rampas, plataformas amplias, itinerarios accesibles y juegos a nivel de suelo que permitirán el uso autónomo por parte de niños y niñas con diferentes capacidades.
El conjunto contará con pavimento continuo amortiguador, contraste cromático y elementos de estimulación motora, cognitiva, sensorial y social, así como paneles braille y juegos inclusivos integrados de forma natural en el espacio.
Una red de parques singulares
Este nuevo parque infantil se enmarca en el programa municipal de renovación y modernización de las áreas de juego, que apuesta por espacios con identidad propia, calidad urbana y cohesión social.
En paralelo, el Ayuntamiento ejecuta otro parque infantil singular en el Paseo de Europa, con una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados, avanzando así en la creación de una red de grandes áreas infantiles temáticas distribuidas por distintos distritos de Sevilla.
Inversión en parques infantiles
A estas actuaciones se suman otros proyectos de parques infantiles con juegos inclusivos en distintos puntos de la ciudad, con una dotación superior a 550.000 euros. Algunas intervenciones, como las del Parque de la Rosaleda y la Buhaira, se encuentran en su fase final, mientras que ya han concluido las mejoras en Graham Bell, la plaza Farmacéutica Margarita González y la calle Japón.
En conjunto, el Gobierno municipal mantiene una inversión cercana a los 4 millones de euros destinada a renovar los parques infantiles, con el objetivo de crear espacios modernos, seguros e inclusivos y avanzar hacia una Sevilla más pensada para la infancia y las familias.
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Muere un trabajador en una obra de Emvisesa en el nuevo barrio de Palmas Altas en plena borrasca Kristin
- Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas