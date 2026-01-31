Nuevo impulso al barrio de la Cruz del Campo: Vía Célere activa la construcción de 189 viviendas desde 385.000 euros

El pasado mes de febrero Vía Célere y Aliseda -controlada por el fondo estadounidense Blackstone- sellaban un acuerdo para la permuta y gestión conjunta de terrenos en el nuevo barrio de la Cruz del Campo. Dentro de la operación, Vía Célere adquirió un terreno de 24.000 metros cuadrados en este nuevo barrio de la capital hispalense en el que se levantarán en torno a 2.000 viviendas por parte de distintas promotoras. En este caso, desarrollará las parcelas R.M.A. 3.1 y R.M.A. 8.1 a través de su promotora Udralar, destinadas a dos promociones residenciales de 89 y 100 viviendas, respectivamente.

Este martes, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dará luz verde a las licencias de obras de estas dos promociones, que se refieren a la parcela R.M.A. 8.1 -que tiene asignada una superficie de 2.508 m², una edificabilidad de 11.348 m² para desarrollar 89 viviendas y cuyo acuerdo se realizó mediante una permuta con Aliseda- y a la R.M.A. 3.1, con 2.800 m² y una edificabilidad de 12.700 m² para desarrollar 100 viviendas, cuya propiedad será de Vía Célere.

Concepto premium

"Ambas promociones se diseñarán con un concepto premium, incorporando viviendas de 2 a 4 dormitorios, garaje y trastero, así como zonas comunes heterogéneas con piscina y espacios verdes. Además, los proyectos integrarán los más avanzados estándares de eficiencia energética y diseño sostenible, garantizando un alto confort para los residentes y una menor huella ambiental", destacaban el pasado invierno ambas compañías en una nota de prensa.

En cuanto a los precios, las viviendas de estas promociones parten de los 385.000 euros en el caso de pisos de dos dormitorios y alcanzan los 527.000 en aquellos de cuatro dormitorios y más de 140 metros cuadrados de superficie, según recoge la información sobre Vía Célere en el portal inmobiliario Idealista.

Un gran parque de siete hectáreas

En los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo se llevarán a cabo diversas promociones inmobiliarias con casi 2.000 nuevas viviendas, de ellas 1.073 serán de renta libre, y 890 de carácter público. Y, por último, se contribuirá a la generación de actividad económica y empresarial con 29.000 metros cuadrados de suelos para uso terciario.

Mientras tanto, el 68% de los suelos tiene ya uso público con un gran parque, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Promociones ya en construcción

En esta gran bolsa de suelo hay varias promociones ya en marcha, como es el caso de Jardines de Cruz del Campo, de la promotora Amenabar. En concreto, esta promoción está conformada por dos bloques de viviendas que suman 212 viviendas de 2 y 3 dormitorios.

También Metrovacesa tiene promociones en los terrenos de la antigua fábrica cervecera, en concreto, Torremagna, Torre Althea y Terranova.

También se comercializa, entre otras, Nervión Zénit, un proyecto de InmoCaixa que consta de 91 viviendas de 2, 3 o 4 habitaciones, distribuidas en un único edificio, que dispone de plantas bajas con terraza y jardín privativo además de áticos en las plantas superiores con terrazas de grandes superficies.