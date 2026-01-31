¿Quién dijo que las torrijas son solo para Semana Santa? Este rincón de Sevilla las sirve de colores, palomitas y Lotus los 365 días (y están increíbles)

¿Eres un apasionado de las torrijas, pero estás harto de solo poder comerlas en Semana Santa? Pues en Sevilla, este problema ya tiene solución con un nuevo negocio que ha abierto sus puertas en pleno Centro de la capital y que ofrece este postre típico los 365 días del año no solo en su versión más tradicional, sino de distintos sabores y colores.

Este nuevo establecimiento que se ha inaugurado este jueves y que busca reinventar un clásico de las cocinas españolas es 'Las Torrijas de la Yaya', un obrador situado en el número 34 de la calle Alfonso XII que busca rendir culto a esos dulces "que nacieron en la cocina de nuestras abuelas", pero dándole un toque distintivo para "llevarlas al extremo".

Precios de las torrijas más virales de Sevilla

"Es el primer lugar dedicado solo a las torrijas, para comerlas cuando te dé la gana", aseguran desde este negocio que ofrece ocho sabores de torrijas que aportan un color diferenciado a este dulce y que se pueden acompañar por más de 15 'toppings' diferentes.

Para ello, el obrador ofrece sus torrijas completamente artesanales, de tamaño generoso y con gran esponjosidad por cinco euros con un 'topping' incluido, al que se le puede añadir cualquiera del resto de complementos por 0,80 euros hasta hacer una torrija al gusto de cada cliente.

Todos los sabores y toppings de este negocio del Centro de Sevilla

Entre las creaciones de 'Las Torrijas de la Yaya' destacan las más clásicas, como la torrija de leche, la de azúcar y canela, y la de miel, perfectas para todos aquellos que quieran mantener la esencia más pura y tradicional de este postre.

Y para los más innovadores, este negocio ha creado diversas especialidades, como la torrija de Lotus, la de Baileys o la de chocolate blanco, a las que se suman 'Las Locuras de la Yaya', como la de té matcha o la de frutos del bosque.

Todas ellas se pueden completar con todos los toppings que se deseen, entre los que se encuentran la salsa de chocolate blanco, Nutella, salsa de pistacho, dulce de leche, leche condensada, caramelo salado, sirope de naranja, sirope de limón, sirope de frutos rojos, coco, pistacho, avellana, oreo, palomita caramelizada, galleta lotus, Kit Kat, almendra crocanti y tortas de aceite Inés Rosales.

Las torrijas más curiosas de Sevilla

Además, sus propios clientes aconsejan disfrutar de alguna de sus creaciones más curiosas, como la torrija de chocolate blanco con crema de pistacho y torta de Inés Rosales, la torrija de leche con Nutella y Lotus, o la torrija de frutos del bosque con leche condensada y palomitas, de las que aseguran que "están buenísimas".

"La receta de la abuela de la Semana Santa ahora llevan topping, son de colores y se comen cuando te dan la gana. Este es un lugar por y para las torrijas", destacan desde el obrador sobre estas torrijas que califican de "originales y reinventadas".

Todo ello se puede comprar en su local, con servicio 'take away', de lunes a jueves de 14.00 a 21.00 horas, viernes y sábado de 12.00 a 22.00 horas, y domingo de 12.00 a 19.00 horas.