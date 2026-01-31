Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa una programación especial en el Real Alcázar para conmemorar el 500.º aniversario del enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado en este monumento en el siglo XVI. Y lo hace con entradas gratuitas para personas nacidas y/o residentes en Sevilla capital que se pueden adquirir desde este domingo 1 de febrero de cara al mes de marzo.

La iniciativa, titulada La boda del emperador, propone visitas temáticas guiadas que permiten recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del palacio vinculados a aquel acontecimiento histórico, uno de los más relevantes de la historia de la ciudad y de España.

Visitas guiadas en el Real Alcázar de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Visitas guiadas por estancias del Alcázar

El itinerario está conducido por guías oficiales de Sevilla y se adentra en estancias clave del Alcázar relacionadas con la boda imperial. Entre ellas destacan el Salón de los Tapices, el Cenador de Carlos V, la Sala de Audiencias del Almirantazgo de Castilla y León, el Cuarto del Príncipe, el Salón de Embajadores y la antigua capilla donde tuvo lugar la ceremonia.

El objetivo es acercar este episodio histórico a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio del Alcázar mediante "un formato didáctico, accesible y de calidad", en palabras del vicepresidente del Consejo Rector del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno. "Con esta iniciativa, que venimos desarrollando desde hace algunos meses, queremos poner en relieve los espacios de este monumento vinculados a aquel acontecimiento histórico, acercando a los sevillanos uno de los capítulos más universales de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España", ha valorado.

Horarios y duración de las visitas al Alcázar

Las visitas se realizarán en grupos de hasta 30 personas, con una duración aproximada de 60 minutos. El recorrido comienza y finaliza en la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas.

La ruta La boda del emperador se celebrará los jueves y viernes a las 18.00 horas, y está programada hasta el 27 de marzo. Además, esta actividad se complementa con el programa de visitas asociado a la exposición Sorolla en Sevilla.

La participación es gratuita y está dirigida a personas nacidas y/o residentes en Sevilla capital. La inscripción se realiza exclusivamente a través de la web oficial del Real Alcázar. Las entradas se habilitarán el día 1 de cada mes para el mes siguiente, como ocurre desde este domingo para marzo. Asimismo, los 11 distritos de la ciudad y los centros educativos de Sevilla disponen de pases especiales dentro de esta programación.

Una conmemoración con amplia programación cultural

La boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada el 11 de marzo de 1526 en el Real Alcázar, es el eje de una amplia agenda conmemorativa organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. El programa incluye congresos internacionales, exposiciones, espectáculos audiovisuales, visitas teatralizadas, talleres, rutas turísticas y concursos.

A partir del próximo 11 de marzo arrancará una agenda repleta de actos. Hasta el 13 de marzo tendrá lugar el congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, con la presencia de catedráticos, investigadores y académicos en Historia de España y, concretamente en la figura de Carlos V, venidos de toda Europa. Habrá especialistas internacionales provenientes de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona de París. Por ejemplo, el Premio Nacional de Historia Ricardo García Cárcel, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus, o el americanista y catedrático de la Universidad de Sevilla Ramón Serrera, entre otra treintena de expertos de primer nivel. La inscripción al Congreso podrá realizarse de forma telemática.

Se celebrará también una exposición virtual y presencial dedicada al libro impreso durante el reinado de Carlos V, que tuvo como epicentro de producción y distribución la ciudad de Sevilla. Esta exposición, bajo el título Los libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI, se realizará en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS).

Otra exposición tendrá lugar a partir del 11 de marzo en el Espacio Santa Clara, uno de los conjuntos arquitectónicos más significativos del Renacimiento sevillano e íntimamente vinculado al periodo de Carlos V, lo que permitirá un diálogo directo entre las obras y el patrimonio de Sevilla. Esta exposición, que se extenderá hasta el 30 de mayo, estará comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

La agenda la completa un desfile conmemorativo teatralizado que simulará el recorrido de Carlos e Isabel desde su entrada por la puerta de la Macarena hasta el Real Alcázar. Además, se celebrarán 8 conferencias de la mano de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, una semanal, que se celebrarán en el mismo periodo de tiempo que estuvo el emperador en Sevilla. Por tanto, estas se realizarán entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026 (excepto en Semana Santa y Feria).

Se convocarán paralelamente tres concursos que recojan el espíritu de esta celebración y sirvan para poner en valor el talento de los artistas sevillanos e impulsar su promoción:

Concurso de fotografía : con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de poesía : también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de Artes Plásticas El clavel. La flor de Carlos V e Isabel de Portugal: Este concurso se convocará de la mano de la Asociación Gremial del Arte Sacro, y servirá para poner en valor la llegada a Europa desde oriente de esta flor, con motivo de la boda imperial. Este certamen contará con una única obra premiada con 5.000 euros.

De la misma manera, en el segundo trimestre del año se celebrarán cinco talleres basados en la gastronomía, la música, la medicina o la moda en la época. Cada taller tendrá una capacidad de 150 personas: taller de vestuario en la época de Carlos V; taller de Cocina en el siglo XVI; taller de Música y Danza Renacentista; taller del Boticario. La medicina en la época del Emperador; taller del Lutier.

Se llevará a cabo la reedición del libro La Boda del Emperador, que Juan de Mata Carriazo escribió en 1958. Una obra que, pese a su reedición en 1997, está agotada, y que esta efeméride será el impulso para estrenar nuevas pastas. En esta línea, se presentará en el primer trimestre del año la exposición Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento. La época de Carlos V. Esta exposición está llamada a devolver su ADN original a la Casa de la Contratación, donde se albergarán, de forma permanente, documentos cartográficos de esta época de continuos descubrimientos geográficos, gracias a impresionantes gestas de marinos y aventureros europeos que cambiaron el curso de la Historia.