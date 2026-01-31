Sevilla
Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
El nuevo sistema de control, que entró en vigor en julio, se compone de once cámaras, siendo la situada en la esquina entre Arjona y La Legión la que ha captado un mayor número de infractores
El nuevo sistema de cámaras de vigilancia para impedir que los coches invadan los carriles de autobús y taxi de Sevilla está dando sus frutos. Según las últimas cifras contabilizadas por el Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, se impusieron un total de 22.759 sanciones a conductores en el pasado mes de noviembre. Es un número ligeramente superior a las multas que se registraron en el mes de octubre de 2025, con 22.754. Este método de control comenzó el pasado 4 de julio para captar las infracciones de vehículos que no respetan la normativa.
Este nuevo sistema está compuesto por once cámaras con lectores de matrículas conectados a los servidores municipales de tráfico, que tiene como objetivo mejorar la velocidad del transporte público y garantizar el uso adecuado de los carriles reservados. La ordenanza municipal establece que, además de los autobuses de Tussam y los taxis, también están autorizados a circular por estos carriles los autobuses de servicios regulares y discrecionales, el transporte escolar, los servicios especiales con pasajeros, así como motocicletas y ciclomotores. Todos estos quedan exentos de ser multados.
Las cámaras están ubicadas en once puntos estratégicos de la ciudad:
- Paseo Colón esquina calle Dos de Mayo.
- Paseo Colón con Antonia Díaz.
- Calle Arjona con Plaza de La Legión.
- Ronda Capuchinos con Carretera de Carmona.
- Recaredo con San Alonso de Orozco.
- Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V).
- Resolana con calle Feria.
- Enramadilla con Avión Cuatro Vientos.
- Torneo con Narciso Bonaplata.
- Torneo con Baños.
- Puente del Cachorro con la estación Plaza de Armas.
De todos estos puntos, según los datos oficiales, la cámara de control de la calle Arjona esquina con La Legión es la que ha captado un mayor número de sanciones por uso indebido, unas 7.181, aunque a la vez es el que va presentando una mayor disminución con el paso de los días, ya que en julio de 2025, cuando comenzó la implantación del control, se registraron 9.646 coches que se metieron en ese carril.
Circular sin autorización por los carriles bus-taxi supone una multa de 260 euros, a la que se podrá añadir un recargo del 30% en caso de impago. Por tanto, la recaudación por las sanciones impuestas cada mes podría rondar los seis millones de euros.
Iniciativa para mejorar la circulación de los autobuses
El Ayuntamiento de Sevilla informó en el momento de la implantación de estas cámaras de vigilancia que se invirtieron unos 105.279,27 euros en este sistema para lograr una concienciación importante y una mejora en el flujo de los autobuses de Tussam.
La intención del Gobierno local es priorizar el transporte colectivo frente al vehículo privado, argumentando que gracias a los carriles reservados se reducen las retenciones y los tiempos de viaje, y se mejora la velocidad comercial, la puntualidad y la capacidad del transporte público. La iniciativa sigue el modelo de otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Granada.
Con esta medida, el Consistorio pretende reforzar el cumplimiento de la normativa y mejorar la eficiencia de una red que actualmente cuenta con 46,9 kilómetros de carriles reservados. De ellos, más del 85% están libres de barreras y obstáculos, ante los problemas o inconvenientes que genera la instalación de separadores físicos, en especial cuando hay aparcamiento en bordillo. La única delimitación es la señalización horizontal y vertical, por lo que el Ayuntamiento considera que para que sean efectivos es necesario el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa.
