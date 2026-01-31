Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes

El nuevo sistema de control, que entró en vigor en julio, se compone de once cámaras, siendo la situada en la esquina entre Arjona y La Legión la que ha captado un mayor número de infractores

Carriles bus que contarán con cámaras de control

Carriles bus que contarán con cámaras de control / El Correo

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El nuevo sistema de cámaras de vigilancia para impedir que los coches invadan los carriles de autobús y taxi de Sevilla está dando sus frutos. Según las últimas cifras contabilizadas por el Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, se impusieron un total de 22.759 sanciones a conductores en el pasado mes de noviembre. Es un número ligeramente superior a las multas que se registraron en el mes de octubre de 2025, con 22.754. Este método de control comenzó el pasado 4 de julio para captar las infracciones de vehículos que no respetan la normativa.

Este nuevo sistema está compuesto por once cámaras con lectores de matrículas conectados a los servidores municipales de tráfico, que tiene como objetivo mejorar la velocidad del transporte público y garantizar el uso adecuado de los carriles reservados. La ordenanza municipal establece que, además de los autobuses de Tussam y los taxis, también están autorizados a circular por estos carriles los autobuses de servicios regulares y discrecionales, el transporte escolar, los servicios especiales con pasajeros, así como motocicletas y ciclomotores. Todos estos quedan exentos de ser multados.

Las cámaras están ubicadas en once puntos estratégicos de la ciudad:

  • Paseo Colón esquina calle Dos de Mayo.
  • Paseo Colón con Antonia Díaz.
  • Calle Arjona con Plaza de La Legión.
  • Ronda Capuchinos con Carretera de Carmona.
  • Recaredo con San Alonso de Orozco.
  • Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V).
  • Resolana con calle Feria.
  • Enramadilla con Avión Cuatro Vientos.
  • Torneo con Narciso Bonaplata.
  • Torneo con Baños.
  • Puente del Cachorro con la estación Plaza de Armas.

De todos estos puntos, según los datos oficiales, la cámara de control de la calle Arjona esquina con La Legión es la que ha captado un mayor número de sanciones por uso indebido, unas 7.181, aunque a la vez es el que va presentando una mayor disminución con el paso de los días, ya que en julio de 2025, cuando comenzó la implantación del control, se registraron 9.646 coches que se metieron en ese carril.

Las once cámaras de videovigilancia en los carriles bus de Sevilla

Gráfico: El Correo de Andalucía Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Circular sin autorización por los carriles bus-taxi supone una multa de 260 euros, a la que se podrá añadir un recargo del 30% en caso de impago. Por tanto, la recaudación por las sanciones impuestas cada mes podría rondar los seis millones de euros.

Iniciativa para mejorar la circulación de los autobuses

El Ayuntamiento de Sevilla informó en el momento de la implantación de estas cámaras de vigilancia que se invirtieron unos 105.279,27 euros en este sistema para lograr una concienciación importante y una mejora en el flujo de los autobuses de Tussam.

17/08/2023 Autobús de Tussam circula por donde aun no han eliminado los separadores del carril bus, a 17 de agosto de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). El concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha reclamado este jueves al equipo de gobierno local, que preside José Luis Sanz, que &quot;aclare ya&quot; y ponga en marcha &quot;de cara a septiembre&quot; su alternativa a los actuales separadores que impiden la invasión de los carriles reservados a los autobuses de Tussam por parte de los vehículos privados, después de su decisión &quot;improvisada y unilateral&quot; de retirarlos &quot;sin tan siquiera consultar a la empresa municipal de transporte ni a los conductores&quot;. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press

Autobús de Tussam circula por un carril bus con separador. / Francisco J Olmo / Europa Press

La intención del Gobierno local es priorizar el transporte colectivo frente al vehículo privado, argumentando que gracias a los carriles reservados se reducen las retenciones y los tiempos de viaje, y se mejora la velocidad comercial, la puntualidad y la capacidad del transporte público. La iniciativa sigue el modelo de otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Granada.

Con esta medida, el Consistorio pretende reforzar el cumplimiento de la normativa y mejorar la eficiencia de una red que actualmente cuenta con 46,9 kilómetros de carriles reservados. De ellos, más del 85% están libres de barreras y obstáculos, ante los problemas o inconvenientes que genera la instalación de separadores físicos, en especial cuando hay aparcamiento en bordillo. La única delimitación es la señalización horizontal y vertical, por lo que el Ayuntamiento considera que para que sean efectivos es necesario el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa.

