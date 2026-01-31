Estas son las ciudades andaluzas que optan a ser la más feliz de todo el mundo: los hay de todas las provincias

Andalucía se ha posicionado como uno de los destinos favoritos de los ciudadanos tanto nacionales como internacionales no solo para descansar y disfrutar durante sus vacaciones, sino para residir por su calidad de vida, gastronomía, belleza e historia. Esto ha hecho que 32 ciudades andaluzas hayan sido incluidas entre las finalistas para escoger la ciudad más feliz del mundo de 2026.

Así lo ha hecho saber el 'Institute for Quality of Life' en su ránking 'Happy City Index', en el que ha mostrado los municipios de todo el planeta que se enfrentan para convertirse en la ciudad más feliz del año, entre las que se encuentran 32 de las ocho provincias andaluzas.

Qué es el Happy City Index y cómo se elige la ciudad más feliz

Un listado que busca reconocer las ciudades comprometidas con la felicidad de sus ciudadanos a través de la educación, las políticas inclusivas, la economía, la movilidad, el medioambiente y la innovación, entre otros aspectos que tienen efecto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla. / Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

Tal y como han señalado desde la organización, todas las ciudades pueden figurar en este Índice de Ciudades Felices, ya que la participación no implica ningún coste ni contribución financiera, sino que únicamente depende de su disposición a compartir datos "creíbles, fiables y comparables de forma transparente" y su cumplimiento con los parámetros establecidos.

Las 32 ciudades andaluzas finalistas por provincias

Será el próximo 20 de marzo cuando se dará a conocer los resultados de este Índice de Ciudades Felices de 2026. Sin embargo, lo que sí se puede conocer ya son las localidades que han sido escogidas para llegar a esta gran final, entre las que se encuentran más de una treintena de ciudades andaluzas.

En el caso de Sevilla, los municipios escogidos son Sevilla capital, Dos Hermanas, Mairena de Aljarafe y Utrera, mientras que en la provincia de Córdoba destaca su capital y Lucena.

En la provincia de Jaén, por su parte, los finalistas son Jaén capital, Linares y Alcalá la Real, mientras que en Cádiz se ha elegido a Cádiz capital, Algeciras, el Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y Puerto Real.

Turistas disfrutan de un día de playa en Málaga / EFE| Álex Zea - Europa Press

Las escogidas en Málaga, Almería, Huelva y Granada

Entre las posibles Ciudades más Felices de 2026 se encuentran distintos municipios de Málaga, como Málaga capital, Marbella, Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Ronda, Torre del Mar y Vélez-Málaga.

En cuanto a la provincia de Almería, se han escogido a Almería capital y Roquetas de Mar, mientras que en Huelva se ha destacado su capital. Por último, los elegidos de la provincia de Granada han sido la capital y Motril.

Sevilla, la ciudad más feliz de Europa y novena del mundo

Además, otro estudio realizado por el medio internacional 'Time Out' escogió este pasado 2025 a Sevilla como la ciudad más feliz de Europa y la novena de todo el mundo tras analizar criterios como la cultura, vida nocturna, gastronomía, belleza o arte de las ciudades de todo el globo.

Este estudio contó con las experiencias y opiniones de más de 18.000 residentes a nivel internacional, a quienes les pidieron que respondieran a las afirmaciones ''Me siento más feliz en mi ciudad que en otros lugares en los que he vivido', 'La gente de mi ciudad parece positiva', 'Encuentro alegría en las experiencias cotidianas que ofrece mi ciudad', 'La sensación de felicidad en mi ciudad ha crecido mucho recientemente' y, en general, 'Mi ciudad me hace feliz'.

Y, tras recopilar todas las respuestas, salió un claro vencedor a nivel europeo: Sevilla. "El 86% de los residentes con los que hablamos dijeron que encontraban alegría en lo cotidiano y que sus vecinos parecían positivos, mientras que el 74% coincidió en que la sensación de felicidad había aumentado últimamente", señaló la publicación.

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

Además, recalcó que el 91% de los sevillanos encuestados aseguraron que su ciudad los hacía felices, pero que "está lejos de ser el único lugar alegre para vivir en España".

Las ciudades más felices de Europa

A nivel nacional, el resto de municipios que se colaron en este listado son Valencia, que se sitúa en cuarto lugar, Bilbao, el séptimo, y Madrid, en décimo puesto. "La información más impactante de nuestra investigación provino de Bilbao. El cien por cien de las personas con las que hablamos en la ciudad vasca dijeron que eran más felices en Bilbao que en cualquier otro lugar. Seguramente son los pintxos", recalcó el medio.

El listado de ciudades más felices de Europa lo encabeza Sevilla, seguida de Brighton, Oporto, Valencia, Glasgow, Londres, Bilbao, Lisboa, Edimburgo y Madrid.

En cuanto al ránking a nivel internacional, Sevilla se posicionó como la novena ciudad más feliz del mundo y único territorio español incluido en este listado junto a Valencia, que se encuentra en el puesto 19. "Son dos parajes naturales mediterráneos con una amable sociedad abierta a todos los visitantes, tradicionales celebraciones y gastronomías únicas e ideales para una escapada", señaló el ránking.

Récord de turistas en Sevilla durante enero / Europa Press

La ciudad más feliz del mundo según esta investigación es Abu Dabi (Emiratos Árabes), al que le sigue Medellín (Colombia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Ciudad de México (México), Bombay (India), Pekín (China), Shanghái (China), Chicago (Estados Unidos), Sevilla, Melbourne (Australia), Brighton (Reino Unido), Oporto (Portugal), Sídney (Australia), Chiang Mai (Tailandia), Marrakech (Marruecos), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Hanói (Vietnam), Yakarta (Indonesia), Valencia y Glasgow (Reino Unido).