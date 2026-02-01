Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla: cierran parques, cementerio e instalaciones al aire libre
El cierre preventivo de parques y otras instalaciones en Sevilla se produce ante la alerta meteorológica para este lunes, con el objetivo de minimizar cualquier peligro
El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre ante la activación de un aviso amarillo por tormentas para este domingo 2 de febrero, con rachas fuertes de viento.
La medida se adopta como anticipación al riesgo para minimizar el impacto en la ciudadanía durante el episodio meteorológico adverso. Los recursos municipales permanecen activados para intervenir si fuera necesario.
Espacios cerrados por prevención
El cierre afecta a parques públicos, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre. La decisión busca evitar riesgos asociados a caídas de ramas, desprendimientos o elementos inestables provocados por el viento.
Una vez finalice el episodio y tras la inspección de los técnicos, los espacios reabrirán y se volverá a la normalidad.
Recomendaciones ante el viento
El Ayuntamiento difunde una serie de recomendaciones de seguridad para reducir riesgos durante las rachas fuertes:
- Extrema las precauciones en los desplazamientos, especialmente al conducir por el “efecto pantalla”.
- Presta especial atención en zonas con arbolado y estructuras metálicas.
- Recoge toldos y retira objetos que puedan caer al vacío desde balcones o terrazas.
Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan seguir las indicaciones oficiales mientras dure el aviso.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas