Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla: cierran parques, cementerio e instalaciones al aire libre

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre ante la activación de un aviso amarillo por tormentas para este domingo 2 de febrero, con rachas fuertes de viento.

La medida se adopta como anticipación al riesgo para minimizar el impacto en la ciudadanía durante el episodio meteorológico adverso. Los recursos municipales permanecen activados para intervenir si fuera necesario.

Espacios cerrados por prevención

El cierre afecta a parques públicos, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre. La decisión busca evitar riesgos asociados a caídas de ramas, desprendimientos o elementos inestables provocados por el viento.

Una vez finalice el episodio y tras la inspección de los técnicos, los espacios reabrirán y se volverá a la normalidad.

Recomendaciones ante el viento

El Ayuntamiento difunde una serie de recomendaciones de seguridad para reducir riesgos durante las rachas fuertes:

Extrema las precauciones en los desplazamientos , especialmente al conducir por el “efecto pantalla” .

, especialmente al conducir por el . Presta especial atención en zonas con arbolado y estructuras metálicas .

en y . Recoge toldos y retira objetos que puedan caer al vacío desde balcones o terrazas.

Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan seguir las indicaciones oficiales mientras dure el aviso.