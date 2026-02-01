Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre

En Directo
El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre ante la activación de un aviso amarillo por tormentas para este lunes 2 de febrero, con rachas fuertes de viento.
Unas 150 personas continúan desalojadas en Jerez por la crecida del río Guadalete
Alrededor de 150 personas continúan desalojadas de sus viviendas en distintas zonas rurales de Jerez de la Frontera a causa de la crecida del río Guadalete registrada esta semana al paso de la borrasca Kristin, cuyas consecuencias mantienen también cortadas varias carreteras de la red provincial.
Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Jerez, las personas evacuadas proceden principalmente de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, áreas afectadas por el desbordamiento del río tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.
La primera semana de febrero se estrena con más lluvia, tormenta y viento
Andalucía arrancará este lunes la primera semana de febrero, que será significativamente más lluviosa de lo normal y también más cálida de lo habitual en esta época, con distintos avisos meteorológicos amarillos por lluvias, tormentas y vientos en todas las provincias excepto Málaga, Córdoba y Granada.
Las temperaturas mínimas permanecerán este lunes con pocos cambios o irán en ascenso, mientras que las máximas experimentarán un descenso.
Aviso amarillo este lunes por tormentas, viento y oleaje en Cádiz, Huelva, Granada, Almería, Sevilla y Jaén
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes, 2 de febrero, avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses.
Según ha detallado la Aemet en su página oficial los avisos de nivel amarillo por precipitaciones están decretadas en las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho y Litoral gaditano, así como en Aracena (Huelva) y en la Sierra norte de Sevilla, todas con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora, desde las 06:00 hasta las 01:00 horas.
Estas son las carreteras están cerradas en Andalucía
Numerosas carreteras de la provincia de Cádiz permanecen cortadas o con restricciones tras las intensas lluvias y otros fenómenos asociados a la borrasca Kristin, según el último balance de incidencias difundido este sábado por la Subdelegación del Gobierno.
Los problemas afectan a vías estatales, autonómicas y provinciales por inundaciones, hundimientos del firme, desprendimientos y daños estructurales, concentrados sobre todo en la Sierra de Cádiz y la campiña de Jerez.
Lunes con aviso amarillo en Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre de los parques públicos, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre. La decisión busca evitar riesgos asociados a caídas de ramas, desprendimientos o elementos inestables provocados por el viento.
Siete días consecutivos con lluvia en Sevilla
Lunes 2 de febrero
Día muy lluvioso en Sevilla, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día.
Las lluvias serán continuas y generalizadas, con presencia de tormentas desde la madrugada y durante gran parte del día. El cielo permanecerá cubierto de forma constante, destacando la persistencia del episodio.
Martes 3 de febrero
Las lluvias continúan sin tregua, con probabilidad del 100% durante toda la jornada.
El día comenzará con tormentas y cielo muy nuboso, evolucionando a lluvias continuas durante el resto del día, dentro de un escenario de inestabilidad sostenida.
Miércoles 4 de febrero
Se mantiene un patrón similar, con lluvias durante toda la jornada y probabilidad del 100%.
El cielo estará cubierto de forma permanente, con precipitaciones persistentes y sin indicios de mejoría.
Jueves 5 de febrero
Las lluvias persisten sin cambios significativos, con probabilidad del 100%.
El cielo seguirá muy nuboso, con lluvia presente durante gran parte del día, consolidando un episodio prolongado de tiempo inestable.
Viernes 6 de febrero
Continúa el tiempo plenamente invernal, con probabilidad de lluvia del 100%.
El cielo permanecerá muy nuboso y las precipitaciones serán persistentes, aunque sin señales destacadas de tormenta.
Sábado 7 de febrero
La inestabilidad remite ligeramente, aunque el riesgo de lluvia sigue siendo muy alto, con una probabilidad del 95%.
El cielo continuará muy nuboso, con precipitaciones presentes a lo largo del día.
Llega otra semana pasada por agua en Sevilla
Andalucía comienza frbrero con intervalos nubosos, algunas precipitaciones débiles en sierras y viento con rachas muy fuertes en el tercio oriental, según el parte de la Aemet. A partir de la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, la situación da un giro: la entrada de frentes desde el Atlántico abrirá un episodio claramente más húmedo que, en el arranque de semana, se irá extendiendo por gran parte de la comunidad, con los acumulados más destacados en zonas de costa y vertiente atlántica.
Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía
Salimos de Kristin para meternos en otro embrollo meteorológico. Aemet ha anunciado para este domingo la entrada en Andalucía de una masa de aire húmedo que cubrirá la región de lluvias y en la noche del domingo al lunes una gran borrasca que llegará con abundantes precipitaciones, además de tormentas y viento.
