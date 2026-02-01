Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre

Peatones cruzan el puente de Triana en una jornada marcada por la lluvia y el viento. / Eduardo Briones - Europa Press / Europa Press

Siete días consecutivos con lluvia en Sevilla

Lunes 2 de febrero

Día muy lluvioso en Sevilla, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día.

Las lluvias serán continuas y generalizadas, con presencia de tormentas desde la madrugada y durante gran parte del día. El cielo permanecerá cubierto de forma constante, destacando la persistencia del episodio.

Martes 3 de febrero

Las lluvias continúan sin tregua, con probabilidad del 100% durante toda la jornada.

El día comenzará con tormentas y cielo muy nuboso, evolucionando a lluvias continuas durante el resto del día, dentro de un escenario de inestabilidad sostenida.

Miércoles 4 de febrero

Se mantiene un patrón similar, con lluvias durante toda la jornada y probabilidad del 100%.

El cielo estará cubierto de forma permanente, con precipitaciones persistentes y sin indicios de mejoría.

Jueves 5 de febrero

Las lluvias persisten sin cambios significativos, con probabilidad del 100%.

El cielo seguirá muy nuboso, con lluvia presente durante gran parte del día, consolidando un episodio prolongado de tiempo inestable.

Viernes 6 de febrero

Continúa el tiempo plenamente invernal, con probabilidad de lluvia del 100%.

El cielo permanecerá muy nuboso y las precipitaciones serán persistentes, aunque sin señales destacadas de tormenta.

Sábado 7 de febrero

La inestabilidad remite ligeramente, aunque el riesgo de lluvia sigue siendo muy alto, con una probabilidad del 95%.

El cielo continuará muy nuboso, con precipitaciones presentes a lo largo del día.