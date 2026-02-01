Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre

La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles

Varias personas montan en patinete por el centro de Sevilla.

Varias personas montan en patinete por el centro de Sevilla. / David Arjona / EFE

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre ante la activación de un aviso amarillo por tormentas para este lunes 2 de febrero, con rachas fuertes de viento.

Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla: cierran parques, cementerio e instalaciones al aire libre

Nuevos vuelos desde Sevilla en 2026: una escapada de postal en Francia, un paraíso italiano y nuevas conexiones con Inglaterra

Fotogalería Simof 2026 | Carmen Benítez

Un accidente entre dos turismos deja cuatro jóvenes heridos en Su Eminencia

Las cámaras que multan a más coches en Sevilla: estas son las once calles donde cazan a miles de invasores del carril bus

Avances en las estaciones de Pino Montano y Los Mares y el túnel de la línea 3 del Metro de Sevilla

