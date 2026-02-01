Así es la cafetería de Sevilla que tiene las ruedas de churro más virales de la ciudad: las hacen de pistacho, helado, Kinder Bueno y torrijas

Las ruedas de churro más enormes y virales de todo Sevilla se hacen en una cafetería del barrio hispalense de Pino Montano. Así lo aseguran sus propios creadores y los clientes que prueban estas creaciones dulces conocidas como Churri-toppings, que mezclan el sabor tradicional de los churros con toda clase de ingredientes y especialidades.

El negocio que ha creado este novedoso producto es Sala Carmelá, un establecimiento situado en calle Mar Mediterráneo de Pino Montano que ofrece la tradicional rueda de churro "bañada" en chocolate y con 'toppings' de toda clase.

Ruedas de churro bañados en chocolate en este negocio de Pino Montano

Estos churros que se realizan cada jornada de manera completamente artesanal acaban en un producto "crujiente y lleno de sabor", que se "baña en chocolate, con lluvia de toppings y combos", tal y como relatan desde este negocio que busca expandirse por toda Sevilla mediante franquicias.

Desde su establecimiento, Sala Carmelá sirve tanto las ruedas de churro tradicionales, que se pueden degustar por 3,50 euros la porción de churros y 6 euros la rueda XL, como distintas especialidades.

Toda clase de Churri-Toppings desde 6,50 euros

Entre los sabores más destacados, que se pueden disfrutar desde 6,50 euros la porción y 12 euros la versión XL, se encuentra la Churri-Torrija, con el almíbar típico de las torrijas y azúcar glass coronando la creación; y el Churri-Ferrero, con Nutella, chocolate blanco, almendras y cuatro Ferreros coronándolos.

A estos se suman el Churri-Dubai, con crema de pistacho, chocolate, pistacho triturado y polvos dorados por encima, así como el Churro-Toppings, con toda clase de ingredientes como nubes, Lacasitos, Oreo y chocolate.

Horario de esta cafetería con los churros más originales de Sevilla

De igual modo, los comensales pueden disfrutar del Churri Kinder Bueno, el Churri-Pistacho o el Churri-Helado. Y todo lo que los clientes no sean capaces de comerse por el enorme tamaño de las ruedas, se lo puede llevar a casa mediante sus cajas para llevar, que se puede adquirir por 0,50 euros el tamaño pequeño y un euro el grande.

Estas ruedas y el resto de platos, especialidades, dulces y batidos de Sala Carmelá se pueden disfrutar en su local de Pino Montano de lunes a jueves de 16.00 a 1.00 horas, mientras que los viernes el horario es de 16.00 a 2.00 horas, los sábados, de 15.00 a 2.00 horas, y los domingos, de 15.00 a 1.00 horas.