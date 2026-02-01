El callejero de Olavide vuelve a Sevilla: un azulejo histórico recupera la antigua calle San Acacio en pleno centro

El Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en su plan de recuperación del callejero histórico de Pablo de Olavide de 1771 con la instalación de un nuevo azulejo cerámico. En esta ocasión, la iniciativa se centra en la antigua calle San Acacio, hoy conocida como Pedro Caravaca, en pleno centro de la ciudad.

El acto de colocación de la placa se ha celebrado en la confluencia de las calles Sierpes y Pedro Caravaca, y busca recuperar la memoria urbana reflejada en el callejero de Olavide y, al mismo tiempo, promocionar la cerámica trianera como seña de identidad cultural.

En la inauguración han estado los delegados de Urbanismo, Juan de la Rosa; el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés y la delegada del distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro. Del mismo modo, han participado el presidente del Real Círculo de Labradores, Benito Mateos-Nevado, edificio en el que se ha colocado la placa y antiguo convento de San Acacio y el presidente de la Asociación Niculoso Pisano, Martín Carlos Palomo. De hecho, la actuación forma parte de una colaboración entre la Gerencia de Urbanismo y dicha asociación.

Memoria histórica en el callejero urbano

Durante el acto, el delegado de Urbanismo ha subrayado que este nuevo rótulo “devuelve la memoria del antiguo convento de San Acacio, hoy desaparecido, a las calles de la ciudad”. También destacó la implicación ciudadana y la colaboración público-privada como claves para hacer posible este tipo de proyectos patrimoniales.

El concejal popular ha destacado que el nomenclátor urbano no es solo una herramienta funcional, sino también un reflejo de la historia y de la riqueza multicultural de Sevilla, que se mantiene viva a través de estas iniciativas.

Un proyecto con más de una decena de azulejos

El nuevo rótulo se suma a los 14 azulejos cerámicos ya instalados en distintos puntos de la ciudad, correspondientes a antiguas denominaciones como la Mar, Bayona, Tiendas, Cantarranas, Corral del Agua o Cava, entre otras.

Este conjunto de placas configura un recorrido por la historia urbana de Sevilla, permitiendo a vecinos y visitantes identificar nombres de calles hoy desaparecidos o transformados.

La antigua calle San Acacio

La actual calle Pedro Caravaca en el centro de Sevilla fue conocida históricamente como calle San Acacio, tomando su nombre del antiguo convento de los agustinos fundado allí en el siglo XVII (1633). El lugar albergó una importante biblioteca pública tras la desamortización de 1834, fue sede de la Hermandad del Gran Poder y actualmente es la sede del Real Círculo de Labradores.

Originalmente llamada "calle Leones" en la Edad Media, pasó a llamarse San Acacio en 1641. Posteriormente tuvo otros nombres como Aristides Briand en 1931, antes de adoptar su denominación actual.

En cuanto al convento, los agustinos fundaron este establecimiento religioso que incluía un colegio, trasladado desde extramuros al centro de la ciudad. Tras la exclaustración de 1810 durante la invasión napoleónica y la desamortización de 1834, el edificio tuvo varios usos, incluyendo oficina de correos (1850-1930) y, tras su reforma, pasó a ser la sede del Real Círculo de Labradores en 1951, conservando parte del claustro antiguo.