Las cámaras de La Cartuja siguen multando antes de ser apagadas: casi 800 coches sin distintivo sancionados en un mes

Las cámaras de videovigilancia de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja siguen captando coches que circulan sin el distintivo que permite acceder, circular y estacionar en su interior sin ningún tipo de restricción. Según las últimas cifras de las que hay registro, a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, se pusieron en diciembre 790 sanciones, de los 196.050 accesos que hubo. Es decir, apenas un 0,40%. Este sistema de control está aún activo, pero poco tiempo. PP y Vox trabajan en modificar la Ordenanza de Movilidad lo antes posible para que solo se enciendan en días de alta contaminación y no como hasta ahora, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00.

La intención de Vox era que esta reforma se llevara al pleno de febrero y se anularan las multas de enero, y fuentes de este grupo municipal confirman que siguen en marcha ambos procesos, pero el alcalde aseguraba este viernes a preguntas de este periódico que ve complicado que llegue a la próxima sesión ordinaria porque "todavía el borrador es muy insignificante" y cree que quitar las sanciones de enero sería "prevaricar".

Pese al porcentaje tan pequeño de infracciones con respecto al total de coches que acceden a La Cartuja, Vox reclamó al PP como parte del acuerdo para aprobar el Presupuesto municipal de 2026 que se reformara esta normativa para que solo se activara en muy pocos días. Realmente, como trasladaron fuentes de Vox a este periódico, lo que se hará es instalar unos sensores en La Cartuja, así como paneles informativos en los accesos de la ZBE. Y será a través de esos medidores como se registrará la contaminación que haya en ese momento. Según la normativa europea, el límite es de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) al año.

Fuentes municipales explican que la tendencia es descendente, porque ya respecto a noviembre se ha producido una disminución del número de sanciones: de 920 a 790. Además, respecto al mes de diciembre de 2024, la reducción ha sido del 42%, porque hace un año se registraron 1.363 sanciones. En el primer mes en el que se implantaron estas sanciones, en julio de 2024, se llegaron a multar a 2.312 coches, cifra que ha ido bajando progresivamente.

Las cámaras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja siguen multando a coches / EP

Según explicó la portavoz de Vox, Cristina Peláez, como principal impulsora del acuerdo, si los niveles subieran, algo que se detectará con los nuevos sensores-medidores, se podrían activar las cámaras informando a los sevillanos, para de nuevo desactivarlas cuando los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite establecido. Vox argumenta que La Cartuja es la zona de Sevilla con "menos contaminación", y que se trababa de "una medida injusta, ideológica y profundamente perjudicial, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes". Y además, que "no respondía a una mejora real del medio ambiente, sino a la imposición de una agenda climática radical a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo".

Casi 20.000 multas en su primer año en vigor

De hecho, en su primer año de aplicación las cámaras de seguridad instaladas multaron a 18.677 vehículos. La limitación empezó a ejecutarse en julio de 2024 derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, que impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00, a los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

Hasta el momento, el vehículo que contaba con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B", no estaba afectado y podía acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispusieran de uno de los distintivos ambientales y pudiera acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja, debían obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, algunos vehículos de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.

La normativa ha ido calando poco a poco en los conductores. En julio de 2025, tras el primer año de aplicación, ya cayeron a las 943. Esto es, ya apenas el 0,46% de los 261.991 vehículos que entraron por los 16 puntos de acceso a la ZBE, de los cuales 232.292 lo hicieron en días laborables y 204.612 en horario restrictivo de 7 a 19 horas. Aunque la media de multas impuestas, según los datos de su primer año de aplicación, ascendía a algo más de 1.500 coches sancionados al mes, realmente supone un porcentaje ínfimo con respecto al número de vehículos que acceden diariamente a esta área. Y los últimos datos de diciembre reflejan que se ha bajado de los 800.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja solo estará activa en días de alta contaminación / EP

Los puntos de acceso con más entradas ilegales

El Ayuntamiento de Sevilla ha constatado que en el mes de diciembre los puntos de Gregor J. Mendel y Américo Vespucio norte fueron los que registraron el mayor número de accesos indebidos, en la línea de las estadísticas que se habían dado a lo largo del año, de los 16 que hay en total.

En su primer año en ejecución, Américo Vespucio Norte y Gregor Mendel fueron los controles más sancionadores de forma destacada. El de Américo Vespucio Norte llegó a alcanzar las 600 multas en julio y octubre de 2024, mientras que en julio de 2025 captó 271 sanciones. En un año llegó a las 5.134 multas. Y el de Gregor Mendel pasó de las 446 en julio de 2024 a las 174 en julio de 2025, en un año hasta las 3.843 sanciones.

En un año, el más sancionador, se pusieron más de 1.000 multas en los accesos de Américo Vespucio Sur (2.298), Hermanos D'Eluyar (1.979), Marie Curie Norte (1.735) y Marie Curie Sur (1.733). En el resto de puntos de acceso se pusieron las siguientes: Sebastián de Velalcázar (444), Diego Fdez de Córdoba (425), Párking B03 (111), Párking B02 (66), Párking B01 (20), Tomas Alba Edison (87), Isaac Newton (33), Leonardo Da Vinci (71), Albert Einstein (228) y Charles Darwin (470).