Sevilla
Las cámaras que multan a más coches en Sevilla: estas son las once calles donde cazan a miles de invasores del carril bus
El nuevo sistema de vigilancia está captando ya un promedio de más de 22.700 vehículos en un solo mes, siendo la esquina entre Arjona y La Legión donde hay más infractores
Circular sin autorización por un carril bus-taxi en Sevilla cuesta 260 euros, una sanción que puede incrementarse con recargos si no se abona en plazo. El sistema municipal de cámaras de videovigilancia lleva operativo desde julio y, como ha avanzado El Correo de Andalucía, está poniendo más de 22.000 multas cada mes a los conductores que invaden estos carriles reservados.
Concretamente, según las últimas cifras contabilizadas por el Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso este periódico, se impusieron un total de 22.759 sanciones a conductores en el pasado mes de noviembre. Es un número ligeramente superior a las multas que se registraron en el mes de octubre de 2025, con 22.754.
El Ayuntamiento implantó este método de control para proteger la velocidad y la puntualidad del transporte público, especialmente los autobuses urbanos y los taxis. Desde su puesta en marcha, el volumen de sanciones refleja que los coches siguen invadiendo los carriles y que queda camino por delante para disuadir las infracciones.
¿Dónde están las cámaras en Sevilla?
El sistema cuenta con once cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad. Son estas:
- Paseo Colón (esquina con calle Dos de Mayo)
- Paseo Colón (con Antonia Díaz)
- Calle Arjona (con Plaza de La Legión)
- Ronda de Capuchinos (con Carretera de Carmona)
- Recaredo (con San Alonso de Orozco)
- Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V)
- Resolana (con calle Feria)
- Enramadilla (con Avión Cuatro Vientos)
- Torneo (con Narciso Bonaplata)
- Torneo (con Baños)
- Puente del Cachorro (con la estación de Plaza de Armas)
Según los datos municipales, la cámara de la calle Arjona con Plaza de La Legión es la que más infracciones ha detectado, aunque también muestra una tendencia a la baja conforme avanza el tiempo desde la implantación del sistema. Ha captado unas 7.181, aunque a la vez es el que va presentando una mayor disminución con el paso de los días, ya que en julio de 2025, cuando comenzó la implantación del control, se registraron 9.646 coches que se metieron en ese carril.
Cuánto es la multa del carril bus-taxi
Circular por estos carriles sin estar autorizado conlleva una multa de 260 euros. A esta cuantía se le puede añadir un recargo del 30% en caso de impago. Con el volumen actual de sanciones, la recaudación mensual puede situarse en varios millones de euros.
La ordenanza municipal exime de sanción a los autobuses de Tussam, taxis, autobuses regulares y discrecionales, transporte escolar, servicios especiales con pasajeros, además de motocicletas y ciclomotores.
Por qué se instalaron estas cámaras
El Consistorio invirtió algo más de 105.000 euros en este sistema con un objetivo claro: priorizar el transporte colectivo frente al vehículo privado. La ciudad cuenta con 46,9 kilómetros de carriles reservados, la mayoría sin separadores físicos, lo que hace imprescindible el control automático para garantizar su uso correcto.
El modelo sigue el de otras grandes ciudades españolas, donde la vigilancia electrónica ha demostrado mejorar la velocidad comercial, la puntualidad y la capacidad del transporte público.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas