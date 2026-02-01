Las cámaras que multan a más coches en Sevilla: estas son las once calles donde cazan a miles de invasores del carril bus

Circular sin autorización por un carril bus-taxi en Sevilla cuesta 260 euros, una sanción que puede incrementarse con recargos si no se abona en plazo. El sistema municipal de cámaras de videovigilancia lleva operativo desde julio y, como ha avanzado El Correo de Andalucía, está poniendo más de 22.000 multas cada mes a los conductores que invaden estos carriles reservados.

Concretamente, según las últimas cifras contabilizadas por el Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso este periódico, se impusieron un total de 22.759 sanciones a conductores en el pasado mes de noviembre. Es un número ligeramente superior a las multas que se registraron en el mes de octubre de 2025, con 22.754.

El Ayuntamiento implantó este método de control para proteger la velocidad y la puntualidad del transporte público, especialmente los autobuses urbanos y los taxis. Desde su puesta en marcha, el volumen de sanciones refleja que los coches siguen invadiendo los carriles y que queda camino por delante para disuadir las infracciones.

Carriles bus que cuentan con cámaras de control / El Correo

¿Dónde están las cámaras en Sevilla?

El sistema cuenta con once cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad. Son estas:

Paseo Colón (esquina con calle Dos de Mayo)

(esquina con calle Dos de Mayo) Paseo Colón (con Antonia Díaz)

(con Antonia Díaz) Calle Arjona (con Plaza de La Legión)

(con Plaza de La Legión) Ronda de Capuchinos (con Carretera de Carmona)

(con Carretera de Carmona) Recaredo (con San Alonso de Orozco)

(con San Alonso de Orozco) Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V)

(acceso a Avenida Carlos V) Resolana (con calle Feria)

(con calle Feria) Enramadilla (con Avión Cuatro Vientos)

(con Avión Cuatro Vientos) Torneo (con Narciso Bonaplata)

(con Narciso Bonaplata) Torneo (con Baños)

(con Baños) Puente del Cachorro (con la estación de Plaza de Armas)

Según los datos municipales, la cámara de la calle Arjona con Plaza de La Legión es la que más infracciones ha detectado, aunque también muestra una tendencia a la baja conforme avanza el tiempo desde la implantación del sistema. Ha captado unas 7.181, aunque a la vez es el que va presentando una mayor disminución con el paso de los días, ya que en julio de 2025, cuando comenzó la implantación del control, se registraron 9.646 coches que se metieron en ese carril.