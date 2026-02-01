El centro de Sevilla se reordena el tráfico: cierre de la calle Imagen y nuevas rutas provisionales

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Imagen a partir de este lunes debido al avance de las obras del carril bus segregado del bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa–Plaza del Duque. La medida afecta a la movilidad en pleno Casco Antiguo, con cambios en accesos y recorridos habituales.

Ante las afecciones, responsables municipales mantuvieron una reunión con vecinos y comerciantes para explicar el desarrollo de los trabajos y las modificaciones de tráfico previstas durante esta fase.

Desde el Consistorio subrayan que está garantizado el acceso de residentes y garajes privados, así como la carga y descarga para los negocios, dentro de los horarios establecidos.

Accesos a garajes y recorridos

Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila–Cuna, el acceso a garajes en Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por la Plaza del Salvador y la calle Cuna, respetando los tramos horarios habilitados.

Además, se mantiene el acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, vías que conservan el cambio de sentido aplicado en la fase anterior. Para facilitar la salida desde la Encarnación, habrá un carril operativo en la calle Imagen en sentido Almirante Apodaca.

Taxis, parking y semáforos

El Parking Imagen seguirá funcionando con entrada por Plaza de San Pedro–Imagen y salida por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación e Imagen, utilizando el carril habilitado.

La parada de taxi de la calle Imagen se traslada a la Plaza del Cristo de Burgos (lado este) para facilitar la salida hacia Almirante Apodaca. En ese mismo lateral se habilita una zona de carga y descarga, que sustituye a la eliminada en Imagen.

Por último, se modifica la señalización y la regulación semafórica a la salida de la Plaza del Cristo de Burgos para permitir el giro a la derecha hacia Almirante Apodaca, mejorando la fluidez en la zona.