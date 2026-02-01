Un accidente entre dos turismos deja varios heridos en Su Eminencia
Tras un choque entre dos turismos en la carretera de Su Eminencia, la Policía Local ha establecido un corte de tráfico para facilitar las labores de asistencia sanitaria a los heridos
La Policía Local ha activado un corte de tráfico en la carretera de Su Eminencia tras un siniestro vial entre dos turismos con varias personas lesionadas.
El accidente se ha producido en torno a las 13:30 horas en la carretera de Su Eminencia, a la altura del Club Pineda, donde el impacto entre dos vehículos ha obligado a interrumpir la circulación para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los equipos desplazados.
La Policía Local mantiene el corte de la vía mientras se desarrollan las labores de atención sanitaria y regulación del tráfico. Los agentes han pedido a los conductores que sigan sus indicaciones y utilicen itinerarios alternativos para evitar retenciones en la zona.
Las personas lesionadas están siendo asistidas por el CES 061, que se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para prestar atención médica. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas