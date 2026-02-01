Un accidente entre dos turismos deja varios heridos en Su Eminencia

La Policía Local ha activado un corte de tráfico en la carretera de Su Eminencia tras un siniestro vial entre dos turismos con varias personas lesionadas.

El accidente se ha producido en torno a las 13:30 horas en la carretera de Su Eminencia, a la altura del Club Pineda, donde el impacto entre dos vehículos ha obligado a interrumpir la circulación para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los equipos desplazados.

La Policía Local mantiene el corte de la vía mientras se desarrollan las labores de atención sanitaria y regulación del tráfico. Los agentes han pedido a los conductores que sigan sus indicaciones y utilicen itinerarios alternativos para evitar retenciones en la zona.

Noticias relacionadas

Las personas lesionadas están siendo asistidas por el CES 061, que se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para prestar atención médica. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones.