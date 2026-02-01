La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano

Ya es menos complicado imaginar cómo será la futura línea 3 del Metro de Sevilla a su paso por Pino Montano, la primera parte del tramo norte que llegará hasta el Prado de San Sebastián. Los avances en las obras están permitiendo que poco a poco esta línea vaya cogiendo forma y se puedan observar las primeras pistas de cómo quedará. Son tres las estaciones que forman parte de este primer subtramo: Pino Montano Norte, Pino Montano y Los Mares. La primera de ellas es en superficie y las otras dos subterráneas.

Con el ramal técnico ya finalizado, la más avanzada es la de Pino Montano Norte, donde ya se puede observar perfectamente su estructura terminada y está en un estado cercano a su finalización, mientras progresa el montaje de las instalaciones interiores. Esta se encuentra en una ubicación paralela al sistema viario de la SE-20, al norte de la calle Estrella Deneb. Aunque los progresos más evidentes se están produciendo ahora en las dos siguientes y en el túnel.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la futura estación de Los Mares / Sevilla Quiere Metro

Losa superior en Pino Montano y Los Mares

En la segunda estación de esta futura línea, la estación subterránea de Pino Montano, ya se está empezando a poner la losa superior. En esta ubicación, situada en plena calle Agricultores, se estaba trabajando en la estructura tras las obras para los muros pantalla, que funcionan como contención antes de finalizar la excavación, para sostener la tierra y evitar que colapse el terreno o entre el agua subterránea.

Lo mismo está ocurriendo en la estación de Los Mares, que ya empieza a asomar y que deja ver lo que será el vestíbulo, su techo y su acceso. Lo que se puede apreciar es el contorno de la estación. Se están colocando los muretes de hormigón, que permitirán sostener la plataforma encima al nivel de la calle. Esa losa de arriba será el techo del vestíbulo o el suelo de la planta superior por la que se accederá a la estación. Una vez aplicado el tratamiento antihumedad, se cubrirá y se repondrá la calle. Esta está ubicada en la calle Mar de Alborán cerca de la Ronda Urbana Norte.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la futura estación de Los Mares / Sevilla Quiere Metro

¿Qué significa poner la losa superior? Básicamente, es como poner la tapa de una caja. Ahora mismo se ha hecho el hueco en el que irán los andenes y el vestíbulo. En ambos casos tendrán un solo andén central. Se han delimitado las estaciones con los muros pantalla, las paredes de hormigón hasta mucha profundidad, se ha excavado, ahí se pone la losa inferior que forma parte de la estructura y funciona como suelo, y ahora se está colocando la losa superior.

Esta es un techo resistente que cubre lo que hay debajo y ya permite que arriba se pueda reurbanizar (asfalto, acerado, arbolado, alumbrado), mientras abajo continúan los trabajos: seguir excavando si falta, completar losas intermedias, escaleras y cuartos técnicos. Y luego lo más largo: instalaciones (ventilación, electricidad, comunicaciones, seguridad), acabados y, por último, la conexión con los túneles y las vías. Todo esto forma parte de la técnica cut & cover que se está aplicando en todo el tramo.

Las excavaciones en el túnel de la línea 3

En cuanto al túnel que conectará estas estaciones, también se están poniendo losas en algunos puntos, desde que baja de forma soterrada en la estación de Pino Montano Norte hasta su continuación. En este caso, también con la técnica de cut & cover, se abre una trinchera, se colocan las pantallas, y se ponen las losas inferiores y superiores para cubrirlo y recuperar la superficie.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla en el túnel de Pino Montano / Sevilla Quiere Metro

Estos trabajos se están llevando a cabo a lo largo de todo el bulevar de Pino Montano, por la calle Agricultores y la calle Mar de Alborán, hasta la Ronda Urbana Norte. La diferencia con las estaciones es que en este caso el espacio es más estrecho, y hay menos estructura interior como en una estación que tienes que hacer espacio para el andén, el vestíbulo...

De igual manera, se está completando la estructura y después se instalarán las vías, drenajes, canalizaciones, ventilación, cableado y sistemas. Precisamente para el túnel se ha licitado ya cómo será su interior, una especie de búnker gracias al sistema de electrificación, los sistemas ferroviarios y las instalaciones de seguridad y protección.

Cuando terminen las obras, en superficie, la de Pino Montano Norte tendrá ocupará 1.696 metros, Pino Montano unos 2.624 metros, y Los Mares unos 2.671 metros. Y estarán mayormente rodeadas por zonas verdes u arbolado, plazas, parques, juegos infantiles, o incluso aparcamientos y carriles bici.