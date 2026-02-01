Nuevos vuelos desde Sevilla en 2026: una escapada de postal en Francia, un paraíso italiano y nuevas conexiones con Inglaterra

El Aeropuerto de Sevilla aún tiene pendiente conseguir las ansiadas conexiones con China o Miami, pero mientras sigue sumando nuevas rutas directas con las diferentes compañías que operan en San Pablo. Este 2026 será un año de grandes estrenos: dos famosas playas de Francia e Italia, tres nuevos vuelos a Inglaterra o al pleno corazón de Europa del Este.

Aerolíneas como Vueling, Volotea o Air Serbia ya han puesto fechas (y en algunos casos billetes a la venta) para estos nuevos destinos que llevarán al Aeropuerto de Sevilla a incrementar el número de viajeros hacia cifras de récord.

Ruta directa a Niza con Vueling

Uno de los grandes estrenos del verano será la conexión directa entre Sevilla y Niza a partir del 2 de junio. Llegará de la mano de Vueling, y sus billetes ya están a la venta en la web de la aerolínea y en los canales habituales.

Contará con tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados— y permitirá volar sin escalas desde la capital andaluza hasta la Costa Azul, uno de los grandes clásicos turísticos del sur de Francia. Este estreno se enmarca dentro de la programación de verano de la aerolínea en Sevilla, donde ofrecerá más de dos millones de asientos, un incremento cercano al 8% respecto al año anterior, y reforzará su base con un avión adicional para atender la demanda de los meses estivales.

Conexión con Olbia-Costa Smeralda, en Cerdeña

Casi a la par, algo antes, el aeropuerto hispalense sumará otra ruta en el Mediterráneo. Volotea conectará Sevilla con Olbia-Costa Smeralda, en la isla italiana de Cerdeña, a partir del 29 de mayo. La operativa, prevista hasta septiembre de 2026, busca consolidar un destino especialmente demandado en temporada alta y ampliar las opciones de escapadas de sol y playa desde la ciudad.

El enlace contará con dos frecuencias semanales —martes y viernes— y, según lo anunciado, permitirá programar 74 vuelos y poner en el mercado más de 13.300 asientos durante la campaña.

Tras anunciar también sus futuras rutas con Lille y Florencia, Volotea tiene previsto arrancar la conexión con la ciudad francesa en mayo de 2026 y sumar Florencia a partir de septiembre del mismo año. Con estas incorporaciones, Volotea reforzará su red desde el Aeropuerto de Sevilla, con cuatro conexiones nacionales —Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander— y seis internacionales: Burdeos, Lille, Florencia, Verona, Atenas (en código compartido con Aegean) y Olbia.

Después de verano, vuelo a Belgrado

Entre las novedades internacionales para 2026 también destaca una ruta completamente inédita para el aeródromo sevillano: la conexión con Belgrado. Air Serbia pondrá en servicio el enlace a partir del 30 de septiembre de 2026, ampliando las opciones hacia Europa del Este.

Los vuelos, disponibles en la página oficial, operarán los miércoles y sábados, con salidas desde Belgrado por la mañana y llegada a Sevilla a media mañana; el regreso desde Sevilla se realizará también miércoles y sábados, con salida a media mañana y llegada estimada a las 15:45 horas.

Nuevas conexiones con Inglaterra

Además, 2026 traerá nuevas oportunidades incluso con destinos que ya estaban conectados directamente con Sevilla, especialmente en el caso de Londres.

Vueling comenzará a operar la ruta con Heathrow a partir de marzo y Wizz Air lo hará con Luton, también en ese mes, mientras que EasyJet abrirá una nueva opción para viajar a Bristol desde mayo.

Las nuevas rutas que ya se han estrenado en 2025

Entre las rutas incorporadas este año, destaca la apuesta realizada por Turkish Airlines, una de las compañías con más peso en el sector a escala internacional y que ha abierto un vuelo diario entre Sevilla y Estambul, que ya estaban conectadas tras el desembarco, en 2024, de Pegasus. La antigua Constantinopla actúa como una importante puerta de entrada y salida hacia numerosos destinos en Asia y Oriente Medio, lo que multiplicará las posibilidades para los viajeros que partan o lleguen a Sevilla.

Además de esta ruta, se han abierto otras conexiones directas a lo largo del año que han ampliado la oferta del aeródromo hispalense. Entre ellas, Düsseldorf y Baden-Baden (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Róterdam (Países Bajos) o Basilea (Suiza). Asimismo, se han inaugurado cuatro nuevas rutas conectan Berlín, Lyon, Milán y Ámsterdam con Sevilla por parte de EasyJet.

Por su lado, Ryanair anunciaba en otoño dos nuevas conexiones con Polonia a Varsovia y Breslavia, ambas con dos frecuencias semanales, que ya están operativas. Esta última ciudad se suma a la oferta de ruta directa del aeródromo hispalense. Por otro lado, ha añadido vuelos adicionales a rutas populares como Turín, Treviso, Rabat, Oporto, Manchester, entre otras.

Dentro de España destacan una veintena de nuevos vuelos semanales a las Islas Canarias. La aerolínea Binter aterrizó este 1 de diciembre en el Aeropuerto de San Pablo con diez frecuencias a Tenerife y otras diez a Gran Canaria, que completan la nueva oferta de destinos entre 2025 y 2026.