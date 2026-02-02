Amplio despliegue por la muerte repentina de un hombre en mitad de la avenida de la Borbolla

Amplio despliegue sanitario y policial en la avenida de la Borbolla, durante la tarde de este lunes, para asistir a un hombre que ha fallecido en plena calle. Según testigos, hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Emergencias 061, así como un furgón y una unidad de la Policía Nacional.

Estos mismos testigos explican que los sanitarios han practicado las maniobras de reanimación a un varón, del cual no se han detallado más datos, que yacía en el suelo sin responder. En ese mismo lugar se ha levantado una carpa, a modo de hospital de campaña, para asistir a esta persona, que finalmente ha fallecido, según han podido ver los allí presentes.

Noticias relacionadas

Los hechos han tenido lugar en la avenida de la Borbolla, cerca de la glorieta de Covadonga, a escasos metros del Colegio España. Por el momento no se ha informado sobre la víctima, sólo que se trata de un varón.