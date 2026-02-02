Sucesos
Amplio despliegue por la muerte repentina de un hombre en mitad de la avenida de la Borbolla
En el lugar se ha instalado un hospital de campaña para asistir a la víctima
Amplio despliegue sanitario y policial en la avenida de la Borbolla, durante la tarde de este lunes, para asistir a un hombre que ha fallecido en plena calle. Según testigos, hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Emergencias 061, así como un furgón y una unidad de la Policía Nacional.
Estos mismos testigos explican que los sanitarios han practicado las maniobras de reanimación a un varón, del cual no se han detallado más datos, que yacía en el suelo sin responder. En ese mismo lugar se ha levantado una carpa, a modo de hospital de campaña, para asistir a esta persona, que finalmente ha fallecido, según han podido ver los allí presentes.
Los hechos han tenido lugar en la avenida de la Borbolla, cerca de la glorieta de Covadonga, a escasos metros del Colegio España. Por el momento no se ha informado sobre la víctima, sólo que se trata de un varón.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- La carretera de Sevilla con más daños por temporales: destrozos y socavones en la SE-20 a la espera de las obras
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Los grandes embalses de Sevilla se encuentran ya al 100% de su capacidad tras tres días de borrasca Kristin: continúan los desembalses
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia