Sucesos

Amplio despliegue por la muerte repentina de un hombre en mitad de la avenida de la Borbolla

En el lugar se ha instalado un hospital de campaña para asistir a la víctima

Dispositivo sanitario frente al parque de María Luisa

Dispositivo sanitario frente al parque de María Luisa / Victoria Flores

Ana Ramos Caravaca

Victoria Flores

Amplio despliegue sanitario y policial en la avenida de la Borbolla, durante la tarde de este lunes, para asistir a un hombre que ha fallecido en plena calle. Según testigos, hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Emergencias 061, así como un furgón y una unidad de la Policía Nacional.

Estos mismos testigos explican que los sanitarios han practicado las maniobras de reanimación a un varón, del cual no se han detallado más datos, que yacía en el suelo sin responder. En ese mismo lugar se ha levantado una carpa, a modo de hospital de campaña, para asistir a esta persona, que finalmente ha fallecido, según han podido ver los allí presentes.

Los hechos han tenido lugar en la avenida de la Borbolla, cerca de la glorieta de Covadonga, a escasos metros del Colegio España. Por el momento no se ha informado sobre la víctima, sólo que se trata de un varón.

