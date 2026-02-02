Sevilla
La borrasca Leonardo deja más de 200 incidencias, carreteras cortadas y árboles caídos a su paso por Sevilla
El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha aclarado que el plan de emergencias en fase 1 seguirá activo hasta que no se produzcan más episodios de tormentas en la ciudad
La borrasca Leonardo ha azotado con fuerza a Sevilla este lunes. Tras unas jornadas de calma entre temporales, de nuevo la lluvia y el viento han vuelto a castigar la ciudad en una mañana en la que se han registrado más de 200 incidencias, según ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. Entre ellas, el corte total de la SE-20 por la caída de un eucalipto o el vuelco de un camión en el puente del Centenario.
"Desde que entró el aviso amarillo de la Aemet a las 06:00 y hasta las 11:00, se han gestionado desde Policía Local, Bomberos y Cecop más de 200 incidencias. La mayoría, por ramas y árboles que han caído sobre la calzada, dificultando el tráfico en horas punta", ha señalado Bueno en rueda de prensa. "En total, 26 calles de Sevilla han tenido que ser cortadas por este motivo".
Según ha explicado el edil popular, el tráfico se ha visto afectado por varios incidentes, como el vuelco camión en SE-30 a la altura del puente del Centenario, lo que ha provocado "importantes retenciones en accesos a Sevilla desde el Aljarafe". También se han notificados atascos en la zona del Alamillo por caídas de ramas en la avenida Jiménez Becerril, y el corte de la SE-20 por el desplome de un eucalipto. "Todos estos problemas están ya solucionados, incluido el de la SE-20", ha subrayado el portavoz municipal.
Sobre las 11:35 de este lunes se activó la fase de emergencia local nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de Sevilla, después de que se declarara horas antes la de preemergencia. Un estado que seguirá vigente "hasta que no se produzcan más tormentas" en esta jornada. "Tenemos que ser precavidos y esperar el desarrollo del día, lo desactivaremos cuando tengamos la tranquilidad de que no va a haber más episodios similares".
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- La carretera de Sevilla con más daños por temporales: destrozos y socavones en la SE-20 a la espera de las obras
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Los grandes embalses de Sevilla se encuentran ya al 100% de su capacidad tras tres días de borrasca Kristin: continúan los desembalses
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano