La borrasca Leonardo deja más de 200 incidencias, carreteras cortadas y árboles caídos a su paso por Sevilla

La borrasca Leonardo ha azotado con fuerza a Sevilla este lunes. Tras unas jornadas de calma entre temporales, de nuevo la lluvia y el viento han vuelto a castigar la ciudad en una mañana en la que se han registrado más de 200 incidencias, según ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. Entre ellas, el corte total de la SE-20 por la caída de un eucalipto o el vuelco de un camión en el puente del Centenario.

"Desde que entró el aviso amarillo de la Aemet a las 06:00 y hasta las 11:00, se han gestionado desde Policía Local, Bomberos y Cecop más de 200 incidencias. La mayoría, por ramas y árboles que han caído sobre la calzada, dificultando el tráfico en horas punta", ha señalado Bueno en rueda de prensa. "En total, 26 calles de Sevilla han tenido que ser cortadas por este motivo".

Según ha explicado el edil popular, el tráfico se ha visto afectado por varios incidentes, como el vuelco camión en SE-30 a la altura del puente del Centenario, lo que ha provocado "importantes retenciones en accesos a Sevilla desde el Aljarafe". También se han notificados atascos en la zona del Alamillo por caídas de ramas en la avenida Jiménez Becerril, y el corte de la SE-20 por el desplome de un eucalipto. "Todos estos problemas están ya solucionados, incluido el de la SE-20", ha subrayado el portavoz municipal.

Sobre las 11:35 de este lunes se activó la fase de emergencia local nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de Sevilla, después de que se declarara horas antes la de preemergencia. Un estado que seguirá vigente "hasta que no se produzcan más tormentas" en esta jornada. "Tenemos que ser precavidos y esperar el desarrollo del día, lo desactivaremos cuando tengamos la tranquilidad de que no va a haber más episodios similares".