Carlos Moreno, afectado del posible tornado que ha recorrido Sevilla: "Oímos un estruendo, se cayó el muro de mi casa"

Carlos Moreno se levantó en la mañana de este lunes dispuesto a continuar con su rutina en El Trobal, una de las tres pedanías de Los Palacios y Villafranca. Tras llevar a las niñas al colegio oyó un ruido "bastante raro, un estruendo". Se le había caído "el muro de atrás" de su casa. Al salir, una vecina le explicó que no había sido el único afectado. "Me dijo que en la zona sur habían salido una caseta y las avionetas que tenía dentro volando", apunta. Las imágenes de los ultraligeros parecen sacadas de un accidente.

Moreno, que es surfista, está acostumbrado a tratar con los vientos. Explica que por la zona se suelen dar "tornados de aire caliente" en verano, pero no sabe si catalogar con este nombre ciertamente al fenómeno ocurrido a causa de un "frente singular". "Creemos que es el tornado que se había detectado", señala. "Ha pasado por Lebrija, El Trobal, Los Chapatales y ha continuado para Dos Hermanas".

Imagen del patio de casa de Carlos. / Cedida

En El Trobal ha dejado "árboles caídos, la carretera cortada, muros...". Moreno apunta que también se han visto caer de los techos placas solares por este fenómeno: "Han aparecido unos buenos metros más al lado de las casas".

"Un frente singular"

La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que el fenómeno meteorológico que ha atravesado media provincia de Sevilla es un "frente singular". A través de una nota, la subdelegación del Gobierno explica que este "se caracteriza por una enorme cantidad de agua y, además, unas importantes rachas de viento. En concreto, es un frente que ha entrado por Extremadura hacia Cádiz y que ha atravesado Sevilla de manera muy rápida, pero también de forma muy concentrada. Esto ha generado que incluso se esté estudiando si puede haber algún posible tornado durante este tránsito".

En toda la provincia "ha provocado, igualmente, muchas caídas de árboles y grandes incidencias en los medios de transporte. En cuanto a los trenes, a primera hora de esta mañana se ha producido la caída de un árbol sobre un tren de cercanías que discurría entre Dos Hermanas y Utrera. Se han visto afectados aproximadamente unos cien pasajeros, sin que haya que lamentar ningún tipo de herido ni de daños personales".

"Lo más complicado ha estado en el puente del Centenario, donde a primera hora de la mañana se veía accidentado y volcado un camión, lo que ha generado que no se pudieran utilizar todos los carriles del puente y provocando importantes retenciones", explican desde Subdelegación del Gobierno.

Imagen de los ultraligeros accidentados. / Cedida

"Los servicios de mantenimiento y los propios bomberos han podido recolocar ese camión y no ha habido que hacer un corte total, nada más que unos minutos durante estas maniobras, recuperándose el tránsito ordinario a partir de las diez de la mañana aproximadamente".

La AP-4 también se ha visto afectada. Entre Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan y Lebrija han sido numerosos los árboles que se han caído. Esto ha provocado el cierre parcial de la carretera, que ya ha recuperado la normalidad.

En lo que respecta a la actividad aeroportuaría, se han desviado cuatro aviones y dos han tenido que ser cancelados. La cancelación se ha producido en dos trayectos de Almería-Sevilla y viceversa. Mientras que los desviados han sido dos procedentes de Valencia que han terminado en Málaga, uno procedente de París que ha sido desviado a Almería y otro de Milán que ha sido enviado a Alicante.