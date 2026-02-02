El caso del caballo 'Pomo' llega a los tribunales: la justicia investiga la actuación de la Policía Nacional

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, por un presunto delito de maltrato animal agravado en relación con la gestión del caso del caballo Pomo, perteneciente a la Unidad de Caballería de Sevilla.

La investigación judicial se centra en la actuación de la Dirección General de la Policía (DGP) tras el grave accidente sufrido por el animal el 4 de septiembre de 2024, cuando se encontraba prestando servicio operativo.

Un accidente grave

Según expone el sindicato, tras el accidente, Pomo quedó bajo la custodia directa de la DGP, que tenía la responsabilidad legal de velar por su salud y bienestar. Sin embargo, Jupol sostiene que el caballo no recibió atención veterinaria especializada inmediata, a pesar de la gravedad evidente de sus lesiones.

La denuncia detalla que la primera radiografía se realizó cinco días después del accidente y que, desde los primeros momentos, se planteó el sacrificio del animal como única alternativa, sin impulsar de forma efectiva otras opciones terapéuticas.

Durante cerca de 23 días, Pomo permaneció en su box apoyándose sobre tres extremidades, una situación que, según el sindicato, aumentó de forma crítica el riesgo de lesiones secundarias.

El traslado a Madrid y una intervención con éxito inicial

Finalmente, el caballo fue trasladado al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Madrid, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito inicial. Para Jupol, este hecho demuestra que existían alternativas reales de tratamiento y una posible vida digna que fueron retrasadas de forma injustificada.

No obstante, el prolongado periodo previo sin una atención adecuada provocó una sobrecarga extrema en la extremidad sana, lo que derivó en una infosura grave que acabó siendo irreversible.

Eutanasia por complicaciones evitables

El 16 de octubre de 2024, Pomo fue sometido a eutanasia humanitaria. Según la denuncia, la decisión no se debió al fracaso de la cirugía de la fractura —que se mantenía estable—, sino a las consecuencias del deterioro previo, que Jupol considera previsible y evitable.

El sindicato señala directamente a la Dirección General de la Policía por la gestión del caso y, de forma específica, a la jefa de los Servicios Veterinarios de la Policía Nacional, bajo cuya supervisión se habrían adoptado o permitido decisiones que, a su juicio, provocaron un sufrimiento innecesario y la muerte del animal.

"No era material policial, era un compañero de servicio"

La denuncia sostiene que los hechos podrían constituir un delito de maltrato animal agravado por omisión, al haberse retrasado de forma injustificada la atención veterinaria, impedido inicialmente el traslado a un centro especializado y mantenido el sacrificio como opción prioritaria.

“Pomo no era material policial, era un compañero de servicio”, subraya Jupol, que recuerda que los caballos de la Policía Nacional son seres sintientes, amparados por la legislación de bienestar animal vigente.

El sindicato valora la admisión a trámite judicial como un paso clave para depurar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en unidades policiales con animales.

Jupol ha anunciado que se mantendrá personado en el procedimiento y que impulsará todas las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades individuales y jerárquicas y exigir protocolos veterinarios basados en criterios clínicos, éticos y de bienestar animal, y no en criterios de coste u operatividad.