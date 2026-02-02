Quirónsalud
La cirugía abre nuevas opciones de tratamiento para la enfermedad de Sudeck
Especialistas destacan mejoras en el dolor y la funcionalidad en pacientes seleccionados con síndrome de dolor regional complejo
La cirugía se ha consolidado en los últimos años como una alternativa terapéutica para algunos pacientes con enfermedad de Sudeck, también conocida como síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una patología poco frecuente caracterizada por dolor intenso y persistente tras un traumatismo, una intervención quirúrgica o incluso una lesión leve.
El SDRC provoca, además del dolor, alteraciones en la sensibilidad, cambios en la coloración y temperatura de la piel, sudoración anómala y rigidez articular, lo que puede derivar en una pérdida progresiva de la función de la extremidad afectada y en un deterioro significativo de la calidad de vida.
Una patología compleja y de difícil control
Según explica Alejandro Liñán, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, “uno de los principales problemas de esta enfermedad es la dificultad para controlar los síntomas con los tratamientos convencionales”, lo que prolonga el sufrimiento del paciente y puede generar un importante impacto psicológico asociado al dolor crónico.
En este contexto, el desarrollo de técnicas quirúrgicas específicas ha abierto nuevas posibilidades terapéuticas en casos cuidadosamente seleccionados. “El abordaje quirúrgico actúa sobre determinados nervios implicados en el mantenimiento del dolor, con el objetivo de interrumpir los mecanismos que perpetúan el cuadro”, señala el especialista. Este enfoque no solo busca reducir el dolor, sino también mejorar la funcionalidad y frenar la progresión de la enfermedad.
Mejora funcional y recuperación de la autonomía
La experiencia clínica acumulada indica que un porcentaje relevante de pacientes experimenta una mejoría significativa tras la intervención, e incluso la desaparición de los síntomas en algunos casos. “Los resultados muestran que los beneficios pueden mantenerse en el tiempo, lo que se traduce en una recuperación de la autonomía y una mejora tanto física como emocional”, añade Liñán.
Los especialistas subrayan la importancia de un diagnóstico preciso y de una adecuada selección de los pacientes candidatos a cirugía, dada la complejidad y variabilidad clínica del síndrome de Sudeck.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Quirónsalud cuenta en Andalucía con ocho hospitales ubicados en Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además de dos hospitales de día quirúrgicos y más de 20 centros médicos especializados.
