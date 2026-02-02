Curro Vázquez y Pablo Aguado, frente a frente en la Fundación Cajasol

El ciclo Mano a mano de la Fundación Cajasol alcanza su 74ª edición con una cita muy especial: por primera vez, el encuentro estará protagonizado por dos matadores de toros, Curro Vázquez y Pablo Aguado, que dialogarán frente a frente el martes 10 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en la sede de la entidad en Sevilla.

El acto, titulado De torero a torero, estará moderado por el periodista José Enrique Moreno, habitual conductor de este foro taurino, y propone un diálogo abierto sobre la tauromaquia desde la mirada de dos generaciones separadas por varias décadas, pero unidas por una misma concepción del toreo basada en la pureza, el temple y la profundidad.

Curro Vázquez, torero de culto y referente de pureza

Curro Vázquez es uno de los nombres esenciales del toreo contemporáneo. Referente del toreo hondo y sincero, su tauromaquia le convirtió en torero de culto para aficionados y profesionales. Tomó la alternativa en 1969 y, con algunos paréntesis, mantuvo una dilatada trayectoria hasta su retirada definitiva en 2002, en la plaza de Vistalegre, en Madrid.

El pasado mes de octubre protagonizó una reaparición tan puntual como celebrada en el festival homenaje a Antoñete en Las Ventas, donde volvió a dejar una lección de temple, naturalidad y torería, despertando la admiración del público.

Aunque nacido en Linares, Curro Vázquez fue durante años torero predilecto de la afición madrileña y, en la actualidad, sigue vinculado al mundo del toro como apoderado.

Pablo Aguado, el arte sevillano en la primera línea

Frente a él estará Pablo Aguado, uno de los grandes valores del toreo sevillano actual. Desde su histórico triunfo en la Maestranza en 2016, cuando cortó cuatro orejas a una corrida de Jandilla, su nombre no ha dejado de crecer en el escalafón.

Aguado ha construido una trayectoria marcada por la fidelidad al toreo de arte y de pellizco, con sello sevillano, pero sin renunciar a la profundidad. Sevillano de nacimiento y con la alternativa tomada en su ciudad, el diestro ha firmado una magnífica temporada 2025, lo que le ha consolidado en la primera línea del toreo, siendo habitual en los carteles de las grandes ferias.

Un foro abierto a los aficionados

El encuentro se presenta como una oportunidad única para escuchar a dos toreros dialogar sin intermediarios, compartiendo vivencias, conceptos y reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la tauromaquia.

La entrada es libre hasta completar aforo y no es necesario retirar invitación previa.