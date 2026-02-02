Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desvían el tráfico de Morón a Rota tras quedar atravesado un avión de EEUU por el fallo de un motor al despegar

El cierre de la base de Sevilla coincide con un punto álgido de la actividad por el despliegue del Ejército de Donald Trump en Oriente Próximo

Imagen de archivo de la base de Morón, en la provincia de Sevilla.

Imagen de archivo de la base de Morón, en la provincia de Sevilla. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) se cerró este domingo por el accidente sufrido por un avión de EEUU que forma parte del despliegue del Ejército estadounidense en Irán. La avería ha obligado a desviar el tráfico aéreo a la base militar de Rota, en Cádiz, y se prolongará durante una semana. La actividad es máxima en las bases norteamericanas por el despliegue de EEUU en Oriente Próximo.

El accidente de un avión militar estadounidense C-17 mantendrá cerrado el aeródromo de la base hasta el viernes, según adelantó El Mundo. El incidente se produjo durante el despegue por el fallo de uno de los motores, lo que provocó daños en varios neumáticos, sin que se registraran heridos, han confirmado fuentes de la base militar.

España vuelve a jugar un papel protagonista como base logística en la estrategia militar del Gobierno de Donald Trump. Todos estos movimientos forman parte del refuerzo militar estadounidense en Oriente Próximo, que incluye el despliegue de portaaviones, destructores, sistemas antimisiles y vuelos de coordinación y vigilancia, en un contexto de alta tensión con Irán.

El cierre en Morón durante una semana coincide con un momento en el que se incrementa la actividad de aviones de Estados Unidos en las bases americanas en suelo español. Rota ha registrado un notable aumento de actividad, con la llegada y paso de aviones cisterna, cazas avanzados como los F-22 y F-35 y aeronaves especializadas en guerra electrónica.

Noticias relacionadas y más

Según la información que adelantó El Mundoel accidente se debió a que uno de los cuatro motores de un avión de transporte C-17 falló durante el despegue. El avión tuvo que abortar la operación y, en el proceso, reventaron ocho de sus catorce neumáticos. El aparato quedó atravesado en la pista. Según las características técnicas del aparato, el C-17 mide algo más de 50 metros y puede transportar hasta 77,5 toneladas de carga.

TEMAS

