Un detenido tras una oleada de robos violentos en gasolineras de Utrera, Montellano y El Coronil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años, vecino de Puerto Serrano (Cádiz), como presunto autor de una cadena de robos con violencia e intimidación en estaciones de servicio de Utrera, Montellano y El Coronil, una operación iniciada el pasado mes de diciembre tras registrarse cinco atracos con un patrón repetido en estas zonas.

Los investigadores, pertenecientes al área de Investigación de la Guardia Civil de Utrera, iniciaron el dispositivo tras detectarse un incremento de hechos delictivos con un patrón similar en la zona. Según se desprende de las pesquisas, el autor se desplazaba desde su localidad a hasta estaciones de servicio ubicadas en zonas aisladas.

Modus operandi: atracos con cuchillo en estaciones de servicio

El modus operandi consistía en vigilar el establecimiento y aprovechar el momento en que el empleado se encontraba solo para abordarlo de forma sorpresiva. Valiéndose de un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a la víctima, lograban sustraer la recaudación de la caja registradora para, acto seguido, emprender la huida a gran velocidad.

La reiteración de estos sucesos causó una notable inquietud entre los trabajadores del sector, dada la agresividad mostrada y la frecuencia de los ataques, registrándose hasta tres atracos en un mismo día en diferentes ubicaciones.

Además de los cinco hechos investigados en la provincia de Sevilla, se ha podido determinar que el detenido habría perpetrado otro robo con intimidación en un comercio de alimentación de Arcos de la Frontera (Cádiz) tan solo un día antes de la detención.

Finalmente, tras la fase de instrucción de diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Arcos de la Frontera.

Noticias relacionadas

La operación continúa abierta no descartando futuras detenciones de posibles implicados en los hechos.