Detenido en Sevilla uno de los fugitivos más buscados de España: se había ocultado en Gerena
Julio Herrera Nieto estaba en busca y captura desde 2018 por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Gerena a uno de los fugitivos incluidos en la lista de “Los 10 más buscados”. Julio Herrera Nieto estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización.
La primera detención de Julio Herrera fue en Cáceres en el año 2018 cuando, junto a varios miembros de la organización a la que pertenecía, se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros.
El fugitivo fue condenado por los hechos descritos si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido motivo por el que, desde el pasado mes de octubre de 2024, priorizaron las gestiones para su localización. Asimismo, ante la gravedad de los hechos cometidos, la alarma social generada y la peligrosidad del mismo, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización y solicitaron la colaboración ciudadana, incluyéndolo en la lista de “Los 10 más buscados”.
Búsquedas en Toledo y Sevilla
El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña.
Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad de Gerena (Sevilla), por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo por lo que dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero, siendo necesaria la participación de funcionarios del GOES debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo.
