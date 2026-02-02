En los embalses de Sevilla no cabe más agua: acumulan diez días por encima del 90% en plena borrasca Leonardo

La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza este lunes un total de 94,6% de agua acumulada y un volumen embalsado de 606, 57 hm3. Desde el pasado 23 de enero, no han bajado del 90% a causa del tren de borrascas que ha afectado a la provincia en las últimas semanas, mientras Melonares, Zufre y Gergal están ya al 100% de su capacidad.

La máxima de los últimos 10 días se alcanzó este pasado jueves cuando los embalses llegaron el 96,23%, mientras la ciudad se hallaba bajo los efectos de la borrasca Kristin. En el último año, solo se ha visto superados el 30 de marzo de 2025 cuando otra sucesión de borrascas azotó la capital y entonces se alcanzó una capacidad superior a la actual, concretamente del 98,26%, siendo la máxima registrada en el último año.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha calificado la situación de "muy favorable", ya que este nivel "garantiza con holgura el abastecimiento y refleja una gestión equilibrada del sistema tras las aportaciones registradas".

Actualmente, los pantanos están desembalsando para asegurar la cota de resguardo y poder seguir almacenando el agua de lluvia. En los próximos días, las precipitaciones se sucederán y el buen tiempo aún tendrá que esperar. Cabe recordar que el agua caída la pasada semana provocó que Sevilla y su zona de influencia pueda contar actualmente con una cantidad equivalente a cuatro meses de consumo, algo que a buen seguro variará tras el episodio de lluvias que se alargará durante toda esta semana.

Los dos grandes embalses están al 100%

Los embalses de mayor capacidad de Emasesa son Melonares, con hasta 185,6 hm3, y Zufre, de un total de 175,27 hm. Ambos se encuentran al 100% de capacidad y no han bajado de ese nivel desde el jueves tras el paso del temporal Joseph y Kristin. Los dos alcanzaron ya en la primavera de 2025 el total de su capacidad: Melonares entre el 11 de marzo y el 8 de mayo de 2025 no bajó del 100%, mientras Zufre rozó este nivel entre el 15 de mayo y el 2 de junio.

También, Gergal se encuentra al 100% actualmente, si bien se trata del embalse de menor capacidad de Emasesa con 35,04 hm3, y lleva completo desde el 21 de noviembre de 2025. Una situación similar a la del pasado año, cuando durante los cuatro primeros meses de 2025 su nivel de agua embalsada no bajó del 100%.

Cala, Aracena y Minilla en la cola

El embalse de Cala se encuentra al 87,5% de su capacidad y un volumen de 51,43 hm3. El viernes el nivel se vio superado alcanzando el 89% de su capacidad, siendo el más alto de los últimos 10 días. Le sigue Aracena con el 85,5% a fecha de este lunes y un volumen del 109,98 hm3, si bien llegó al 91,60% el jueves; y Minilla cuya capacidad es la más baja de los seis embalses de Emasesa con el 85,2% y un volumen 49,25 hm3 , aunque a principios de la semana pasada el volumen era del 96,20%.