Emvisesa abre la convocatoria de 415 VPO en alquiler en Palmas Altas desde 465 euros: las viviendas se entregarán este año

La empresa municipal de vivienda de Sevilla ha abierto una de las mayores convocatorias de viviendas en alquiler de los últimos años en la ciudad. Concretamente, se ofertan 415 viviendas protegidas en el nuevo barrio de Palmas Altas que serán adjudicadas por sorteo y que se entregarán antes de que acabe 2026.

Las viviendas están repartidas en cuatro promociones y tienen precios en función de su tamaño y del número de habitaciones. Así, las más económicas con dos dormitorios tendrán un precio de 465 euros a los que hay que añadir otros 85 euros del garaje. En total, por tanto, 550 euros. En aquellas plazas con trastero se suman otros 15 euros. Las viviendas de tres y cuatro dormitorios alcanzan los 650 euros (665 si incluyen trastero).

La convocatoria abierta por Emvisesa establece en sus bases que para participar no es necesario estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida hasta la firma del contrato de alquiler de forma que no es requisito previo para presentarse. El plazo está abierto durante esta semana de forma que se pueden presentar las solicitudes hasta el 6 de febrero. Una vez que hayan llegado todas se realizará un sorteo ante notario sin que el orden de inscripción sea un factor a tener en cuenta.

A la hora de la firma del alquiler sí se comprobará que los adjudicatarios puedan acreditar "suficiencia de medios", es decir, que el dinero que destinen al alquiler de los pisos no supere, con carácter general, el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

No obstante, las viviendas están distribuidas en distintos cupos. Así, hay 189 en las que tienen prioridad los jóvenes menores de 40 años; 124 que se ofertan en régimen general (rentas inferiores a cuatro veces el IPREM, unos 2.100 euros); 42 para grupos de especial protección; 23 para mayores de 65 años; 8 para personas víctimas de violencia de género; 22 para movilidad reducida y siete para familias numerosas. Habrá al menos cuatro sorteos en función de las categorías.

Piscina de las nuevas VPO de Palmas Altas / El Correo

Las cuatro promociones de VPO del nuevo barrio de Palmas Altas

Las 415 viviendas se distribuyen en cuatro promociones: Residencial Puerta Jerez (137), Puerta Real (138), Puerta Carmona (70) y Puerta osario (70). Todas ellas tienen plazas de garaje y trasteros aunque en menor número que los pisos de cada uno de los bloques.

Estas promociones públicas de Emvisesa en alquiler en Palmas Altas se ajustarán además a un nuevo modelo que responde a la normativa establecida por el Ministerio de Vivienda para todas aquellos proyectos que cuenten con ayudas estatales o con fondos europeos. De esta forma, para acogerse a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ayuntamiento ha acordado incorporar el 'blindaje' de estas promociones durante 50 años. Es decir, durante cinco décadas deberán permanecer como viviendas en arrendamiento en alquiler asequible sin posibilidad de que sean vendidas o desclasificadas.

De acuerdo con los valores máximos del mercado, los precios podrían oscilar entre 450 y 900 euros en el caso de la vivienda de cuatro dormitorios. No obstante, Emvisesa, a través de un acuerdo de su consejo de administración, acordó no aplicar estos importes y rebajar los precios máximos para ajustarse a las rentas de la población demandante.

Esta es una de las mayores bolsas de VPO que están en marcha en estos momentos en Sevilla. En total, hay 6.000 VPO en distintas fases entre las promovidas por el Ayuntamiento y por el Gobierno de España y que se han incluido en las principales bolsas de suelo en desarrollo en zonas como Cruz del Campo, Palmas Altas, Algodonera, Regimiento de Artillería o Sevilla Este.