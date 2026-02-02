Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: "En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez"

Sevilla tuvo su propio Coliseo, aunque con grandes diferencias en su uso que su 'hermano' de Roma, ya que, frente a los luchadores y las bestias que protagonizaban los espectáculos romanos, el de Sevilla centraba su actividad en el arte y la cultura.

"En Sevilla también hay un Coliseo, pero no uno como el de Roma, donde luchaban los gladiadores, sino que nuestro Coliseo fue un maravilloso teatro y está aquí, en la avenida de la Constitución, muy cerquita de la Puerta de Jerez", ha asegurado sobre el Antiguo Teatro Coliseo Gracia Rodríguez, creadora de contenido y divulgadora especializada en cultura y curiosidades de Sevilla.

La obra más importante del estilo regionalista sevillano

Esta construcción que se ha convertido en una de las obras más importantes del estilo regionalista, caracterizado por su ladrillo visto, azulejería en fachada y tejas vidriadas sobre los torreones de esquina, ha sido declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico de Interés Local, además de haber sido inscrito en el Catálogo General del Patrimonio por su riqueza monumental e histórica.

"El edificio se construyó sobre el solar que quedó tras derrumbar el convento de Santo Tomás, demolición que se hizo por el proyecto de ensanche de la avenida", ha señalado la divulgadora, que ha afirmado que el proyecto de construcción se llevó a cabo en 1924 por parte de José y Aurelio Gómez Millán, cuñado del arquitecto Aníbal González.

Primer proyecto: el Cine Reina Mercedes

En un primer momento, esta construcción estaba proyectada como un cine, sin embargo, antes de su inauguración, se decidió que se convertiría en un teatro.

Esto obligó a reducir el aforo del local para ampliar el escenario para las actuaciones. Finalmente, fue el 3 de diciembre de 1931 cuando el Teatro Coliseo abrió sus puertas.

Este teatro contaba con una belleza única gracias a sus techos de madera tallada, sus escaleras de mármol, sus azulejos y tapices, y la gran lámpara de araña de bronce y cristal con 180 puntos de luz, seis metros de alto y cuatro de diámetro.

Cambio de propiedad del Antiguo Teatro Coliseo de Sevilla

El teatro estuvo varias décadas en funcionamiento pero, debido a problemas financieros, su propietario, Ildefonso Marañón, vendió el edificio a la empresa Previsión Española, que lo mantuvo hasta 1969, cuando se vendió al Banco Vizcaya.

"La compañía tuvo la intención de demoler el edificio pero, gracias al movimiento popular en contra de su demolición y a la negativa del entonces alcalde, Juan Fernández Rodríguez, de dar el permiso para el derribo, se consiguió que no llevaran a cabo el derrumbe", ha asegurado la creadora de contenido.

Lo que queda de este histórico edificio

Sin embargo, lo que sí hicieron los dueños del banco fue derribar todo su interior en 1975, a excepción de algunos elementos decorativos que pasaron a ser propiedad de la Universidad de Sevilla, así como la enorme lámpara de araña, que se conserva en el Teatro Lope de Vega.

"Todo lo demás, se perdió. En el año 2003, la Junta de Andalucía compró el edificio en el que actualmente tiene su sede la Consejería de Economía y Hacienda", ha asegurado Rodríguez, que ha explicado que parte de su belleza original aún se puede contemplar desde su exterior, donde aún se encuentran las taquillas y los detalles de su fachada.