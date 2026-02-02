Grave incendio en Triana con un herido grave: arde un antiguo corral de viviendas en la calle Pagés del Corro

Un grave incendio se ha declarado en la mañana de este lunes en Triana. El siniestro se ha registrado en un bloque de viviendas de la calle Pagés del Corro según han informado los servicios de emergencias que están interviniendo en el edificio. El bloque se encuentra ubicado junto a la calle San Vicente de Paúl y ha tenido que ser desalojado. Hay al menos una persona herida que ha tenido que ser trasladada para recibir atención sanitaria y varios pisos que han tenido que ser desalojados.

Se trata de un antiguo corral de Triana, conocido como Corral del Cura, que fue rehabilitado por parte del Ayuntamiento de Sevilla en el que residen familias en régimen de alquiler social o procedentes de otros realojos. En estos momentos, están interviniendo tres camiones de bomberos y dos ambulancias. La Policía Local ha cortado al tráfico la calle.

Uno de los heridos del incendio del Corral del Cura en Triana / Victoria Flores

El edificio de viviendas se encuentra ubicado junto al centro de educación de adultos, al que está llegando el humo, y frente al colegio Nuestra Señora del Rosario. Al lugar de los hechos se ha desplazado el delegado del distrito Triana, Manuel Alés, que está participando en el dispositivo que trata de esclarecer las causas del accidente. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Con motivo del incendio una persona ha resultado herida de gravedad y ha tenido que ser trasladada por los servicios sanitarios. Según la información difundida por Emergencias Sevilla se encuentra ya estabilizado y fuera de peligro.