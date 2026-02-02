La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla

La borrasca 'Leonardo' ha causado alrededor de 150 incidencias en la provincia con especial afectación en el Aljarafe, entre caídas de ramas, cables o carteles, entre otros, según informa Emergencias 112. Mairena del Aljarafe ha sido el municipio más afectado con tres heridos, junto de Umbrete o Espartinas. Además, se han producido cortes en la AP-4 por el desprendimiento de ramas y en el Puente del Centenario por el volcado de un camión, así como retrasos en la red de Cercanías y Media Distancia entre Dos Hermanas y Utrera.

En la capital, se ha visto afectado el Puente del Cristo de la Expiración por la caída de una rama; otro árbol caído en avenida Altamira; un árbol encima de una casa en la calle Periodista Ramón Resa; otro caído sobre varios vehículos en la calle Euclides; y más árboles en Poeta Fernando de los Ríos y Forjadores. Igualmente, en la Nacional 630 hay un árbol con riesgo de caída.

Cortes en la AP-4 y el Puente del Centenario

A primera de la hora de la mañana, la AP4 en sentido Cádiz sufría hasta tres cortes totales de tráfico: en los puntos kilométricos 17 en Dos Hermanas, 47 en Las Cabezas de San Juan y 58 a la altura de Lebrija. En estos momentos, están trabajando los servicios de mantenimiento. De hecho, en el punto kilométrico 17 en Dos Hermanas ya se ha habilitado paso alternativo.

Además, un camión ha volcado en el puente del Centenario, lo que ha provocado importantes retenciones y también ha habido que cortar totalmente el tráfico sentido Cádiz durante unos minutos para producir el levantamiento del vehículo.

Incidencias en la red de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera

La caída de otro árbol en un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera ha afectado sobre las 8:30 horas a la catenaria. Los 50 pasajeros afectados han sido trasladados a un tren en paralelo, mientras se han producido retrasos de hasta 40 minutos en la red de cercanías que, paulatinamente, se van recuperando mientras Adif continúa trabajando para resolver la incidencia. También, se han visto afectados los trenes de Media Distancia de las líneas Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga.