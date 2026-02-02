Insur o Tussam entre los premiados en la Gala del Día de la Publicidad 2026

La Asociación de Empresarios de la Publicidad de Sevilla (AEPS) celebró el pasado jueves 29 de enero su Gala Anual con motivo del Día de la Publicidad, una cita ya consolidada en el calendario del sector que conmemora la festividad de San Pablo Converso. El acto reunió a más de 250 profesionales de la comunicación, la publicidad y el tejido empresarial sevillano.

La gala tuvo lugar en el espacio Puerto de Cuba – Café del Río, a orillas del Guadalquivir, y estuvo presentada por la periodista Alejandra Cosgaya, de PTV Televisión. El evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, Turismo de Sevilla, CONTURSA, GLOBAL y SQUIRREL.

Durante su intervención, el presidente de la AEPS, Salvador Toscano, subrayó el crecimiento de la asociación, que ya supera las 45 empresas asociadas, y destacó su papel como entidad defensora y vertebradora del sector publicitario en Sevilla. Toscano agradeció el compromiso de los asociados y su implicación en la dignificación y fortalecimiento de la actividad publicitaria.

Premios Comunicación AEPS 2026

En esta edición, la AEPS rindió un especial homenaje al mundo de la comunicación en Andalucía, reconociendo trayectorias y aniversarios de medios de referencia:

Onda Cero , Premio Comunicación AEPS 2026 por sus 35 años de trayectoria, destacando su vocación de servicio público, pluralidad informativa y conexión con la realidad local y regional.

, Premio Comunicación AEPS 2026 por sus 35 años de trayectoria, destacando su vocación de servicio público, pluralidad informativa y conexión con la realidad local y regional. MuchoDeporte, Premio Comunicación AEPS 2026 con motivo de su 25 aniversario, por su rigor informativo, apuesta por la innovación y contribución a la cultura deportiva en Sevilla y Andalucía.

Premios Empresa AEPS 2026

La gala puso también en valor a empresas que, a través de su trayectoria y apuesta por la comunicación, contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de Andalucía:

Inés Rosales , que celebra 115 años de historia, como ejemplo de convivencia entre tradición, innovación y creatividad publicitaria.

, que celebra 115 años de historia, como ejemplo de convivencia entre tradición, innovación y creatividad publicitaria. INSUR, con 80 años de trayectoria, por su contribución al desarrollo urbano y su histórica vinculación con la publicidad sevillana.

Caja Rural del Sur, en su 25 aniversario, por su crecimiento, compromiso territorial y apuesta por la comunicación.

TUSSAM, que cumple 50 años como empresa pública esencial para la movilidad, la cohesión social y el servicio público en Sevilla.

Premio Especial AEPS IDEÓN 2026

Como cierre a la entrega de galardones, la AEPS concedió el Premio IDEÓN 2026 a Marina Ramos, profesora de Creatividad Publicitaria en la Facultad de Publicidad de la Universidad de Sevilla, en reconocimiento a su trayectoria docente y a su dedicación a la formación de nuevas generaciones de profesionales del sector.

El acto fue clausurado por la delegada del Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, quien destacó el papel de la publicidad y la comunicación como motores de desarrollo económico, cultural y social de la ciudad.

La gala finalizó con la tradicional foto de familia de los premiados junto a la Junta Directiva de la AEPS y un cóctel de celebración que sirvió como punto de encuentro y convivencia entre profesionales del sector.