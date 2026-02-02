Loli, Rosa y Antonio, vecinos del corral de Triana afectado por el incendio: "Salimos con lo puesto tras oír la explosión"

Rosa estaba limpiando en su casa, cuando sobre las 9:10 ha escuchado un fuerte golpe. "Estaba en el balcón, ha sonado fortísimo, he cogido la bata, ha avisado a mi marido y he salido corriendo por las escaleras tras escuchar una explosión". Esta vecina tiembla de frío tras el cordón policial, no le ha dado tiempo a quitarse las chanclas y ponerse unos zapatos, y repite una y otra vez que el piso afectado es de una familia con niños.

El humo ha tomado el barrio de Triana pasadas las nueve de la mañana. El fuerte olor a quemado y la nube de cenizas han llegado a la calle Castilla o al Puente de Triana, donde los vecinos intentaban encontrar respuestas. Rápidamente, la Policía Nacional, la Local, los Bomberos y los servicios sanitarios se han trasladado hasta el lugar de los hechos, donde los vecinos temían que los niños estuvieran dentro.

Antonio ha sido de los primeros vecinos en darse cuenta de lo ocurrido. Vive en uno de los bajos del primer patio -el antiguo Corral del Cura se estructura en varios patios separados por una arcada- y no ha dudado en coger una manguera de grandes dimensiones que tenía en casa para intentar apaciguar las llamas. Poco después, otra vecina se ha sumado a su tarea mientras llegaban los bomberos. "Yo no podía más con el humo", reconoce.

Las llamas comenzaron pasadas las 9:00

El incendio se ha iniciado en el salón de una de las casas que se ubica entre las arcadas. Allí reside una familia de varios hermanos con sus hijos menores. La mayoría de los miembros de la familia había salido poco antes hacia el colegio, sin embargo, uno de los hermanos permanecía en el domicilio con su perro. El hombre, de 31 años, ha tenido que ser evacuado con tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por la inhalación de humo, y el perro ha muerto por los efectos de las llamas.

Loli ha sido una de las encargadas de llamar al 112. Esta vecina salió poco antes de las 9:00 para acudir a una cita en el centro de salud. No había dado tiempo a que la atendieran cuando una amiga, que estaba en su casa, la llamó: "El edificio está ardiendo". Loli volvió corriendo a casa y en la puerta se encontró con un vecino gritando y saltando por los niños. Al asomarse y ver el humo y las llamas se dio cuenta de que no podía entrar en su casa.

Sin dudarlo, Loli, llamó al 112. "Parecía un loro", confiesa. Con los nervios, esta vecina que lleva años viviendo en el corral pedía ayuda a gritos por teléfono y repetía una y otra vez el número de la calle: "Pagés del Corro, número 11". Todo para intentar que los servicios de emergencias llegarán lo antes posible. "Un vecino decía que los niños estaban dentro y que no se les escuchaba gritar", explica a El Correo de Andalucía.

Los vecinos consuelan a la familia afectada

Poco a poco, los vecinos que habían salido a primera hora de la mañana a hacer recados o a acercar a sus hijos al colegio volvían a su casa y se les desencajaba la cara incrédulos ante el fuerte despliegue de emergencias. En este bloque de alquiler social, rehabilitado por el Ayuntamiento durante los gobiernos de Alfredo Sánchez Monteseirín, viven unas 20 familias y los vecinos admiten que las viviendas no están en el mejor de los estados.

Cada vez son más los vecinos que se arremolinan en la puerta, muchos de ellos, como Loli, en pijama tras salir corriendo con lo puesto de casa. Otros salen del edificio después de haber tenido que permanecer dentro de sus viviendas: "La llama se metía en mi casa y cerré la puerta". Entre ellos se preguntan qué ha podido haber pasado e intentan averiguar cuál de sus vecinos ha sido afectado, después de ver cómo los servicios sanitarios reanimaban a una persona en el patio.

Sobre las 11:00, con el incendio completamente extinguido, ha llegado casi corriendo y con la cara desencajada uno de los de los hermanos de la vivienda afectada. Los bomberos se habían puesto en contacto con él, que se encontraba en su puesto de trabajo, para avisarle de lo ocurrido. Sus vecinos han corrido a abrazarlo e intentar tranquilizarlo, incapaz de contener las lágrimas al comprobar el estado en el que había quedado su casa.