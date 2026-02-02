Empresas
Rafael Ruiz coge el testigo de Eugenio Barroso al frente de la sevillana MP Ascensores
El nuevo CEO está vinculado a la compañía desde 1999 y hasta ahora ejercía de director general adjunto
Rafael Ruiz Nieto será el nuevo CEO de la compañía sevillana MP Ascensores en sustitución de Eugenio Barroso. El Consejo de Administración de la empresa ha aprobado este nombramiento con efectos a partir del 27 de enero de 2026, en el marco de un proceso de sucesión planificado para garantizar un relevo generacional ordenado y la continuidad del plan estratégico de la compañía, ha subrayado a través de una nota de prensa.
Rafael Ruiz Nieto, vinculado a MP desde 1999 y hasta ahora director general adjunto, asume la máxima responsabilidad ejecutiva "con el objetivo de impulsar una nueva etapa de crecimiento rentable, apoyada en los valores que definen a la organización: seguridad, innovación, cercanía, integridad y excelencia".
Barroso seguirá vinculado a la compañía
Barroso continuará vinculado a la compañía en un rol no ejecutivo, centrado en el apoyo institucional, la transferencia de conocimiento y la representación corporativa, facilitando una transición gradual y alineada con el futuro del grupo, ha subrayado la empresa.
MP Ascensores es una compañía industrial y de servicio especializada en soluciones de elevación, con una facturación superior a 178 millones de euros, más de 1.200 empleados y operaciones en más de 100 países.
El pasado año, la compañía obtuvo más de 60 millones de euros de financiación de cinco entidades bancarias para desplegar con garantías su nuevo Plan Estratégico 2025–2027 y así refinaciar pasivos, reforzar su presencia comercial en mercados clave como Alemania e Italia, lanzar nuevos productos e implementar sistemas inteligentes, incluyendo el desarrollo de software propio.
