Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año

Los autobuses turísticos, desde hace un año, solo pueden detenerse un momento o aparcar en Sevilla en diez paradas. Las habituales imágenes de descarga de decenas de turistas en cualquier punto de la ciudad, las hileras en el Paseo de Colón, junto a la Plaza de España, u ocupando las paradas de autobuses de Tussam y taxis, están sancionadas con multas de hasta 200 euros. Este nuevo plan de ordenación entró en vigor en enero de 2025, y desde entonces, según los últimos datos oficiales contabilizados por el Ayuntamiento de Sevilla, a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, se han producido un total de 43 denuncias.

Esta cifra apenas ha aumentado desde el pasado mes de marzo, cuando se pusieron 32 multas en los primeros tres meses, por lo que la nueva normativa ha ido calando progresivamente entre los conductores. De hecho, el alcalde ya celebró esa treintena de sanciones como una confirmación del funcionamiento de la aplicación de la norma, que llegó tras una primera fase informativa desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025. "Se hizo un gran trabajo y una gran tarea de comunicación", afirmó, y "está dando resultados positivos".

Esta normativa afecta principalmente a los autobuses turísticos discrecionales. Y también a los que actúan en bodas, comuniones y otros eventos que transportan viajeros desde cualquier punto de las afueras de la capital, pero no a los autobuses que se encargan de enseñar la ciudad.

Solo se puede estacionar en el Prado de San Sebastián

Desde que se empezara a aplicar este plan de ordenación el 1 de enero de 2025, solo se puede estacionar en un periodo largo en una zona, el Prado de San Sebastián. Allí se ofrecen 67 plazas, de las cuales 27 están en el interior y 35 fuera, hasta que se llenen, repartidos en el parking de los andenes, otro detrás, y un solar que da a la avenida de Carlos V.

Además, la estación del Prado de San Sebastián se puede usar tanto por viajeros como conductores para zona de descarga, sala de espera, cafetería, aseos, una consigna, vigilancia 24 horas y demás servicios para conductores y pasajeros. Sanz la definió como "una estación de autobuses en pleno casco histórico de Sevilla".

Las diez paradas para los autobuses turísticos

Para parar por un breve periodo de tiempo, el Ayuntamiento tiene habilitadas diez paradas con el objetivo de molestar lo menos posible al tráfico, a los autobuses urbanos, o a las vistas de lugares emblemáticos de la ciudad como el río Guadalquivir. De estas diez ubicaciones, se reactivó la estación del Prado de San Sebastián, en la que también se puede parar simplemente.

Plan de ordenación de los buses turísticos discrecionales y reactivación de la estación del Prado de San Sebastián / Ayuntamiento de Sevilla

Dentro de esta decena, se optó por mantener siete donde estaban, sumando ocho en total con su misma función. Las que siguieron vigentes se encuentran junto a Isla Mágica, en el Paseo de Colón, en la avenida Menéndez Pelayo y los Jardines de Murillo, en Rábida y en el Parque de María Luisa.

Además, se crearon dos paradas nuevas, junto al Parlamento de Andalucía y en Juan María Moreno Galván. En cambio, se canceló la de Capitanía (entre la Avenida de María Luisa y la Avenida de Portugal) por su cercanía al Prado.

Fin a las imágenes de autobuses tapando vistas

La intención del Gobierno de José Luis Sanz con este plan fue poner orden en los autobuses turísticos y proteger vistas a monumentos y lugares de la ciudad, o ayudar a reducir el tráfico. "Espacios únicos como el Paseo de Colón eran una auténtica parada de autobuses que impedía disfrutar del río desde la otra acera", valoró el primer edil popular, José Luis Sanz, durante un balance de la implantación de la medida.

"Ocurría en el Prado de San Sebastián, la Avenida de Portugal, La Rábida, Paseo de las Delicias, Menéndez Pelayo, San Juan de Rivera, en Matemáticos Rey Pastor y Castro o en José María Moreno Galván. Afectaba a lugares estratégicos de Sevilla y a la movilidad. El objetivo era ordenar este transporte turístico para conseguir una Sevilla más ordenada, respetar el espacio público y conseguir que el turismo sea un aliado", explicó.

El alcalde también se refirió a la zona de Capitanía con muchos autobuses en doble fila o a la situación en la que está el autobús de Tussam llegando a la parada y no puede parar porque hay un autobús discrecional: "Solo hay que darse un paseo por la Torre del Oro o Capitanía para ver las molestias que ocasionan en zonas indebidas o la complicación del tráfico por esa doble fila". "Vamos a mejorar la calidad que se da a los autobuses turísticos. Vamos a mejorar la imagen que se lleve el visitante", sentenció.