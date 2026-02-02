La cadena de borrascas amenaza las cinco grandes obras para mejorar la estética del centro de Sevilla

La Plaza Nueva, la Campana, la Plaza del Duque, la Avenida de la Constitución, las Setas, Dueñas o Méndez Núñez. Todos estos puntos conforman el corazón del Casco Antiguo de Sevilla. Pero su latido suena a taladro. Todo está en obras. Hasta la arteria de Triana, la calle Pagés del Corro, está invadida por las excavaciones y la maquinaria. Forma parte de una estrategia del Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad de las calles, recuperar la estética del centro, renovar las redes de saneamiento y abastecimiento, y darle una nueva vida a espacios que podían ser mejorados en cuanto a imagen o movilidad. Pero mientras, las molestias son inevitables y está obligando a los vecinos a ir sorteando vallas y convivir con el ruido y el polvo. Además, cuentan como plazo de finalización la Semana Santa, pero durante estas semanas está siendo difícil avanzar por las borrascas Ingrid, Joseph y Kristin.

Se dice de Sevilla en algunos grupos vecinales que el centro se ha convertido en un "parque temático para turistas" por la cantidad de hoteles, apartamentos y negocios que se están abriendo para los visitantes. Pero además de la ruta turística, en el corazón del Casco Antiguo, y su extensión a Triana, está la ruta de las obras, que una vez acabadas será la del adoquín de Gerena, material identificativo del urbanismo histórico de la ciudad. Hay cinco grandes obras que tienen el centro levantado (Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Méndez Núñez, Campana-Setas, Santa Ángela de la Cruz-Gerona-Dueñas), a las que hay que añadir la de Pagés del Corro (Triana).

Obras de mejora en la calle Santa Ángela de la Cruz de Sevilla / Rafa Aranda

La Avenida de la Constitución, levantada hasta marzo

Desde el río, la Puerta de Jerez da acceso al centro de Sevilla a través de la Avenida de la Constitución, que actualmente se encuentra levantada desde el Archivo de Indias hasta la Plaza Nueva. El pasado 14 de enero comenzaron las obras de mejora del pavimento para sustituir las actuales losetas de granito entre las vías del tranvía por adoquines de granito gris, unificando el pavimento y mejorando la estética de esta vía, similar a la del entorno de la plaza Virgen de los Reyes. Estos adoquines ya han empezado a ser visibles esta semana.

Obras de repavimentación en la avenida de la Constitución de Sevilla / Rafa Aranda

Los trabajos tienen con un plazo de ejecución estimado de dos meses, por lo que el Ayuntamiento promete que estarán finalizados para mediados de marzo, poco antes de la Semana Santa. Actualmente presentaba un notable deterioro, con hundimientos y fracturas. Lo que se mantendrá es el pavimento adosado a las fachadas que funciona a modo de acerado y el arbolado. Las vallas han copado la parte central de la avenida, añadiendo más ruido a una vía ya saturada de gente, y la parada del metrocentro de Plaza Nueva ha quedado anulada, siendo la última la del Archivo de Indias.

Año y medio de trabajos en la Plaza Nueva

De la reforma de la Avenida de la Constitución a la de la Plaza Nueva. Actualmente, como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, está vallada por la mitad, en la parte trasera en la que no están los chinos. Además, ya se han eliminado los aparcamientos de Sevici y se están reubicando los quioscos de prensa de manera provisional para poder realizar otros trabajos.

Obras de mejora de la Plaza Nueva de Sevilla / Rafa Aranda

En noviembre empezó la reforma integral de esta plaza, que durará 18 meses -año y medio- y se ejecutará en cuatro fases. Supondrá ampliar el área peatonal y la superficie central con mármol blanco de Macael, la plantación de más arbolado, la instalación de fuentes de agua potable, bancos antimendigos y pérgolas o la redistribución de las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de bicicletas o el tranvía. Si no hay imprevistos ni retrasos, esta reforma finalizará en torno a abril-mayo de 2027.

Última fase de la calle Méndez Núñez

Desde la Plaza Nueva se llega a la Plaza de la Magdalena a través de la calle Méndez Núñez. Aquí se está ejecutando desde comienzos de mes la segunda fase de la obra, en el tramo entre las calles Moratín y Rosario con la Plaza de la Magdalena. Aprovechando la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento se está reurbanizando la vía. Tendrá plataforma única, un acerado con adoquín de granito gris quintana y, en algunos tramos, el adoquín de Gerena. También árboles y aparcamientos. La obra, en principio, acabará justo el Viernes de Dolores, aunque los carteles de obra sitúan el sábado como fecha de finalización, por lo que se estrenaría directamente para la Semana Santa.

Obras de mejora de la calle Méndez Núñez de Sevilla / Rafa Aranda

La obra del tranvibús, de Campana a las Setas

Andando unos metros más se llega a la Campana, donde se están ejecutando las obras del tranvibús. De momento la Plaza del Duque está liberada, y recientemente se reabrió peatonalmente la Campana. Los trabajos comienzan a la altura de la calle Martín Villa y se prolongan hasta la calle Imagen, atravesando las Setas de la Encarnación. Precisamente la calle Imagen se corta este lunes de forma completa al tráfico.

Toda la calle Laraña está cortada y vallada, con trabajos en el interior, si bien el grueso de los mismos se encuentra en las Setas, cuya parte central está totalmente invadida por la maquinaria. El espacio a los peatones apenas se deja por los laterales y algún paso para cruzar de un lado a otro.

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque de Sevilla / Rafa Aranda

Los trabajos, que empezaron en septiembre, terminarán en julio de 2026. Los cortes en las calles Laraña e Imagen llegarán hasta mediados de marzo. En febrero se iniciarán paralelamente las actuaciones en las plazas Ponce de León y Padre Jerónimo de Córdoba, que se prolongarán hasta abril.

Santa Ángela de la Cruz, Gerona y Dueñas

La calle Imagen cruza con la calle Santa Ángela de la Cruz y su prolongación con las calles Gerona y Dueñas. Las tres se encuentran inmersas en transformaciones, siguiendo la estética de las anteriores con la plataforma única y el adoquín de Gerena como protagonistas, y renovando las redes de saneamiento y abastecimiento.

Obras de mejora en la calle Santa Ángela de la Cruz de Sevilla / Rafa Aranda

El proyecto se encuentra en su fase final, ya que quedaba pendiente afrontar únicamente los trabajos en la confluencia de las calles Gerona y San Juan de la Palma, y su conexión con Dueñas. La finalización completa de las obras está prevista antes de Semana Santa. Mientras tanto, parte de la calle Santa Ángela de la Cruz ya ha reabierto peatonalmente, y el resto está vallado y levantado hasta la calle Doña María Coronel.

Triana, condicionada por Pagés del Corro

Volviendo a la Puerta Jerez, cruzando hasta la Plaza de Cuba, se llega a una obra que no está condicionando el centro pero sí a la movilidad en Triana: la gran transformación de la calle Pagés del Corro. Esta vía está totalmente cortada hasta la calle Victoria. Ha sido el último avance, una segunda fase que afecta al tramo entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria, de forma paralela a la primera, iniciada en verano y que terminará a finales de abril de 2026.

Obras de mejora de la calle Pagés del Corro, Triana, de Sevilla / Rafa Aranda

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses. La obra supondrá una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, del pavimento, el acerado, el arbolado o los aparcamientos. Cuando todas estas obras se vayan aliviando, será el turno para las calles Trajano, Águilas, Betis o Pureza, paralizadas para no aumentar el "colapso".